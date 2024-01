Hai la barba come Daniele De Rossi? Ecco come curarla e i prezzi di alcuni prodotti

Il nostro aspetto esteriore racconta molto di noi. Ci sono uomini che adottano uno stile un po’ casual e altri che sfoggiano sempre un look impeccabile. Il loro viso può essere liscio o presentare la barba. In questo caso sarebbe utile conoscere come gestirla con qualche prodotto.

Ogni giorno quando si sceglie cosa indossare si tiene conto di alcuni fattori. Un capo potrebbe andare bene per il lavoro e altri per lo sport, il tempo libero o un evento importante. Per quanto riguarda il viso, il trucco si può adattare all’occasione, ma se si è uomini e si ha la barba il look resta solitamente uguale. In effetti, però, gli stili di barba possono essere diversi. Se è corta di qualche giorno sarebbe più facile sistemarla. Chi la porta da molto tempo ha la possibilità di tagliare la parte finale in alcuni modi.

In generale sarebbe utile conoscere alcuni consigli base per mantenerla bella.

Hai la barba come Daniele De Rossi? Ecco come curarla bene

La barba potrebbe rendere più affascinanti uomini di ogni età. Esempi famosi sono Daniele De Rossi, da poco scelto per allenare la Roma, e il conduttore tv Alessandro Cattelan.

È bene sapere che bisognerebbe lavarla e districarla spesso. In particolare si potrebbe usare una spazzola in legno con setole naturali. Per il lavaggio si sceglieranno detergenti di alcune linee cosmetiche maschili in commercio. Per esempio, ci sarebbe il kit ‎Renée Blanche con shampoo, balsamo, olio, cera per baffi e spazzola. Il costo si aggirerebbe sui 35 euro.

Camden propone un kit per la cura della barba a circa 30 euro. Si comporrebbe di olio, balsamo, spazzola e pettine. Tra gli altri marchi la Proraso poi venderebbe tanti articoli per chi porta barba e baffi, acquistabili singolarmente o in set. La scatola con shampoo, balsamo e olio da barba costerebbe sui 45 euro.

Come ammorbidire la barba

Ogni giorno, preferibilmente mattino e sera, bisognerebbe lavare accuratamente la barba con detergenti e balsami specifici. In seguito per ammorbidire e profumare, sui peli umidi sarebbe utile applicare un olio con la spazzola. Poi si pettinerà.

Hai la barba come Daniele De Rossi? Ecco come curarla ogni giorno. Infine, per risparmiare, a casa si potrebbe fare un prodotto miscelando in una boccetta due cucchiaini di olio di Argan con 5 gocce di olio essenziale di menta o agrumi. Dopo un giorno applicare alcune gocce sulla barba e spazzolare.

(n.d.r. Articolo scritto a puro scopo informativo. I prezzi possono subire variazioni)