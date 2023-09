La funzione Canali di WhatsApp non funziona come credi ma ti cambia la vita | Utilissima

La funzione Canali di Whatsapp potrebbe cambiarvi la vita se la sfruttate in questo modo. Resterete senza parole: è utilissima

WhatsApp è ancora oggi di gran lunga la piattaforma di messaggistica più utilizzata in assoluto. Ogni giorno milioni di utenti si connettono per poter scambiare foto, video, messaggi di testo, note audio, gif, sticker e chi più ne ha più ne metta. Senza dimenticare le chiamate e le videochiamate, una valida alternativa in caso di assenza di rete.

Per alimentare il successo del servizio, il team di sviluppatori sta continuando a lavorare per integrare tante altre funzionalità che si riveleranno utilissime per gli utenti. In particolare, ce n’è una di cui si parla poco ma che se usata in questo modo potrebbe cambiarvi la vita. Stiamo parlando dei Canali, provatela facendo così e vedrete che i suoi vantaggi vi lasceranno senza parole.

Canali di WhatsApp: sfruttatela così e vi cambia la vita

Volete sfruttare al meglio i Canali di WhatsApp? Allora ci sono alcuni aspetti che fareste meglio a conoscere subito. In questo modo, la funzionalità vi tornerà utilissima e in certi casi resterete senza parole. È una versione alternativa della feature già disponibile da tempo su Telegram, ma con alcuni vantaggi unici e molto interessanti.

Annunciati a giugno 2023, i canali sono uno strumento che va a riprendere alcune delle sue peculiarità direttamente da Facebook. Col fine di rimanere sempre aggiornati sulle vicende di un particolare utente. Si tratta infatti di pagine create da un admin dove quest’ultimo pubblica aggiornamenti con testi, immagini, video, adesivi e sondaggi. A metà settembre verrà allargato il tutto anche all’Italia, ecco perché dovreste approfondire subito.

WhatsApp ha come sempre dato il giusto peso alla privacy degli utenti e agli amministratori, infatti non verrà mai rivelata l’immagine del profilo e il numero di telefono. La cronologia dei canali resterà invece salvata sui server fino a 30 giorni. Per quanto riguarda gli strumenti degli admin, ci sarà la possibilità di bloccare gli screenshot e gli inoltri. E non manca la crittografia end-to-end.

Tramite la directory sarà possibile per gli utenti scoprire nuovi canali, grazie alla funzionalità di ricerca specifica che si divide in categorie. Collocati nel tab Aggiornamenti, al loro interno i follower potranno reagire ai messaggi toccando e tenendo premuto sul messaggio. Oltre a poter inoltrare il tutto ad altri gruppi o chat private, ma solo se l’admin ve lo consentirà.

Potete anche pensare di creare il vostro canale se volete dare aggiornamenti ad altri utenti tramite WhatsApp. Vi basta andare in Aggiornamenti, toccare il pulsante + e poi selezionare la voce Nuovo Canale. La funzione è disponibile sia su app per iOS ed Android che su computer.