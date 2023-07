iPhone 14 ad un prezzo stracciato, Amazon esagera: potete acquistarlo al minimo storico

Tutti giorni ci può essere un evento su Amazon, basta cercarlo. Così si scopre che l’iPhone 14 raggiunge il minimo storico.

Il Prime Day è certamente un’occasione. Un’occasione però riservata a quei milioni di utenti che si sono legati ad Amazon per 49,90 euro annui, ricevendo un sacco di agevolazioni. Questo va detto. Senza dubbio è uno dei servizi più convenienti per chi fa molti acquisti sull’e-commerce numero uno al mondo, per chi è legato a serie, film “normali” e Originals, musica, ebook e tutta una gamma di offerte che gli abbonati conoscono a menadito e scoprono quotidianamente. C’è perfino la Champions, il cui pacchetto è stato rinnovato da poco, fino al 2027.

Ma a chi non conviene Amazon Prime (primo mese free, poi si paga 4,99 euro al mese o meglio ancora 49,99 euro all’anno) ha comunque l’opportunità di godere delle promo proprie del colosso di Seattle. È il bello (e la forza) di Amazon.

Curiosando sull’e-commerce di riferimento del mondo online si scopre un’offerta record, mai l’ultimo Melafonino di Apple era sceso così in basso a livello di prezzo, che raggiunge il minimo storico, grazie al 22% di sconto tradotto in 230 euro sul prezzo di listino, con la possibilità di pagarlo perfino a rate. Cinque comode rate a tasso zero, facendo leva sul sistema messo a disposizione da Amazon, semplice e intuitivo da attivare.

Un muro abbattuto

Display grande ma non enorme, a prova di tasche. Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1″, 2532×1170 pixel a 460 ppi: il display dell’iPhone 14 è un rettangolo dagli angoli arrotondati: bello a vedersi e funzionalissimo. Il rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) è secondo lo standard IEC 60529, il chip fa tutta la differenza di questo mondo: A15 Bionic, CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core. GPU 5‑core Neural Engine 16‑core.

Apple è migliorata tantissimo sul versante comparto fotografico e continua quella crescita iniziata di fatto dall’iPhone 11 in poi, limando sempre più il gap con i suoi competitor, Samsung e Xiaomi su tutti. Nell’iPhone 14 il sistema è a doppio: fotocamera principale (grandangolo) da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels. Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°, obiettivo a cinque elementi. Zoom out ottico: 2x; zoom digitale: fino a 5x Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro. Molto utilizzata la Modalità Ritratto, per merito dell’effetto bokeh avanzato e del controllo profondità.

Migliorata anche le qualità della batteria: riproduzione video fino a 20 ore, che in streaming raggiungono le 16 ore, ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt12, Qi fino a 7,5 watt12, tramite computer via USB (non ancora il type-C) o tramite alimentatore: fino al 50% della carica in circa 30 minuti, ovviamente a seconda dell’alimentatore utilizzato. Ebbene l’iPhone 14 su Amazon ora è disponibile a 799 euro, il muro degli ottocento è stato abbattuto.