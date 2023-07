Allarme forno a microonde: questi 4 errori ti fanno rischiare la vita | Salvati così

Attenzione a questi errori quando usi il microonde: se li commetti rischi grosso e la bolletta raddoppia in un lampo.

Sono tantissimi gli elettrodomestici di vecchia e nuova generazione che hai in casa. Tutti con un compito ben specifico e che ti permettono ogni giorno di rendere più facili e sbrigative determinate faccende domestiche. Prova ad immaginare come sarebbe la tua vita da casalinga senza lavatrice, aspirapolvere o lavastoviglie, ti sentiresti sicuramente persa non trovi?

Fra i vari tipi di apparecchi che ogni giorno andrai a utilizzare una nota di merito la dobbiamo dare anche al forno a microonde. Non tutti lo preferiscono, ma chi invece lo usa in modo corretto difficilmente ne farà a meno. Grazie, infatti, alla sua tecnologia che usa appunto le micro onde, i cibi verranno cotti in maniera uniforme e impiegando la metà del tempo classico. Anche riscaldare alimenti e bevande, con il microonde è sicuramente più veloce del classico metodo sul gas.

Basta non commettere più questi errori con il microonde per poterlo usare senza rischi

Nonostante usare il microonde non sia una cosa affatto complicata, soprattutto per quelli recenti che hanno funzioni facili e intuitive, si commettono fin troppo spesso degli errori che possono rischiare di rovinare tutto. Come se non bastasse, un uso inappropriato del microonde favorisce anche bollette più alte e di questi periodi non è di certo ammissibile.

Non è di certo colpa tua non sapere cosa rischi ogni volta che usi il microonde in modo errato, soprattutto se non eri informata sulla questione. Proprio per questo oggi, vogliamo mostrarti una serie di errori, quelli più comuni, che quasi tutti commettono quando si mette in funzione il microonde. Ecco di cosa si tratta:

Usare contenitori non adatti: non c’è errore più grave di usare recipienti per riscaldare o addirittura per cucinare che non siano adatti alle altissime temperature del microonde. Un’azione che mette a serio rischio la tua salute, soprattutto se vengono rilasciate particelle all’interno di ciò che andrai a mangiare o bere; Aprire continuamente lo sportello: esattamente come si fa con il forno, anche con il microonde è assolutamente vietato aprire spesso lo sportello. In questo modo andrai ad abbassare la temperatura interna e di conseguenza i cibi non verranno cotti bene e impiegheranno più tempo, con un consumo sicuramente maggiore rispetto al solito; Girare spesso le pietanze: non serve che tu mescoli continuamente ciò che c’è all’interno del microonde. La sua caratteristica è proprio quella di riuscire a cuocere tutto in modo uniforme; Usare la superficie del microonde come appoggio per altri oggetti: lo abbiamo fatto tutti almeno una volta il gesto di abbellire il microonde con varie suppellettili, bene questo non andrebbe mai fatto. Questo gesto comunissimo impedisce la corretta ventilazione e a lungo andare potrebbe anche provocare la rottura dell’apparecchio.

Ti basterà evitare tutto questo per usare il microonde in sicurezza e senza avere brutte sorprese in bolletta.