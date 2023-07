Intelligenza Artificiale, Bill Gates avverte: attenzione a questi 5 pericoli

L’intelligenza artificiale sta facendo preoccupare il mondo intero. Bill Gates, in particolare, teme che si possano verificare 5 rischi.

Il famoso cervello artificiale ormai si trova ovunque, e secondo gli esperti entro pochi anni conquisterà qualsiasi settore lavorativo, arrivando persino a sostituire migliaia di persone nel mondo del lavoro. Infatti, l’intelligenza artificiale (AI) sta viaggiando come un treno ad una velocità spaventosa: il suo apprendimento è così veloce che ha sorpreso persino i suoi creatori. Ciò che stupisce maggiormente è la rapidità nel creare nuove forme di design, nuovi sistemi ingegneristici, sceneggiature per film, video musicali e persino delle nuove canzoni.

Tuttavia, le invenzioni rivoluzionarie riescono a far progredire la specie umana quando sono utilizzate correttamente, cioè per il bene comune. Purtroppo, come è accaduto con internet, talvolta gli esseri umani hanno l’abitudine di adoperare una tecnologia per scopi non sani.

I rischi della AI temuti da Bill Gates

Bill Gates è uno degli esperti che ha parlato di più di intelligenza artificiale negli ultimi mesi. Pertanto, sembra non essere profondamente preoccupato dalla AI, poiché secondo lui tutti i problemi possono essere gestiti. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia, perché le preoccupazioni sono reali ma non serie: gli umani, durante la loro lunghissima storia, hanno inventato tantissime innovazioni, come ad esempio le macchine della rivoluzione industriale, i computer, internet, gli smartphone, i social ecc.

Ogni invenzione ha generato enormi benefici e grandi preoccupazioni, ma ogni volta gli esseri umani sono riusciti a trovare il giusto equilibrio. Perciò, secondo il fondatore della Microsoft, anche questa volta gli umani si adatteranno, trovando un nuovo equilibrio. Chiaramente, questa enorme tecnologia non deve essere usata per dominare il mondo o per vincere elezioni politiche, altrimenti gli abitanti del pianeta non riuscirebbero a trovare il famoso equilibrio.

Inoltre, Bill Gates ha anche affermato che in questo momento il mondo si trova nella prima fase del nuovo cambiamento e, al contempo, non è possibile prevedere con certezza cosa accadrà in futuro, poiché la AI sta viaggiando velocissima verso l’ignoto. Tuttavia, ciò che si potrebbe fare è prevedere i 5 rischi immediati, cioè quelli che secondo l’ex uomo più ricco del mondo potrebbero verificarsi a breve, a causa dell’intelligenza artificiale.

Il primo rischio più importante è il deepfake, che potrebbe alterare la realtà. In altre parole, si tratta della disinformazione, cioè il metodo per diffondere le false notizie. In modo particolare, si potrebbero utilizzare le false notizie create dalla AI per cambiare i risultati di una elezione politica. Come ad esempio la creazione di foto false, che mostrerebbero dei candidati politici compiere delle azioni non sane. Purtroppo, molte persone crederebbero a quelle foto, poiché la AI le farebbe apparire perfette.

Il secondo grande rischio sarebbe legato agli attacchi informatici, i quali grazie all’intelligenza artificiale diventerebbero più difficili da eludere. Inoltre, molti hacker potrebbero carpire informazioni personali di ogni individuo, persino gli indirizzi di residenza dei suoi amici e parenti. E ancora, secondo Bill Gates, il terzo rischio è la perdita di posti di lavoro: la AI sicuramente sostituirà molti lavoratori, poiché è in grado di fare qualsiasi cosa. Il quarto rischio invece è legato ai pregiudizi che gli esseri umani hanno nella loro mente, e che hanno lasciato nel mondo del web.

Infatti, la AI prendendo le informazioni da internet, potrebbe carpire anche i soliti pregiudizi umani, e riversarli nelle sue nuove creazioni. Alcuni esempi dei pregiudizi umani possono essere l’inferiorità degli uomini di colore, oppure dei pregiudizi sulle donne o sui più deboli. Infine, il quinto rischio che fa preoccupare il fondatore della Microsoft è legato all’apprendimento nelle scuole. Secondo lui gli studenti si abitueranno ad utilizzare l’intelligenza artificiale per scrivere, per fare ricerche e per studiare al posto loro.