Il tuo telefono può dirti se svilupperai una terribile malattia in futuro: ecco come

Se potessimo sapere in anticipo se una terribile malattia ci colpirà, potremmo intervenire in tempo e curarla subito, e la tecnologia per farlo esiste già.

Uno studio condotto su centinaia di migliaia di pazienti ha evidenziato che con un semplice strumento tecnologico si può diagnosticare una malattia prima che questa diventi grave.

Sappiamo che alcune patologie, come ad esempio l’Alzheimer o il Parkinson, vengono spesso scoperte troppo tardi, quando cioè le cellule del cervello sono ampiamente compromesse. Ad oggi non esistono cure risolutive per queste malattie, ecco perché è importante prenderle per tempo.

Gli scienziati hanno scoperto che i primi sintomi delle malattie neurodegenerative si manifestano anche dieci anni prima che insorga la forma grave. Se le terapie sono somministrate in tempo, si può rallentare il decorso e dunque garantire al paziente una più lunga e migliore qualità della vita.

Lo smartwatch, in questo senso, è diventato protagonista di un esperimento su larga scala e i risultati sono impressionanti. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti.

Il nostro smartwatch sa se in futuro svilupperemo una terribile malattia, ecco come fa