Il PC è troppo lento? Prima di portarlo a riparare prova questo trucco

Se il tuo PC è troppo lento aspetta prima di portarlo a riparare: con questo trucco potresti risolvere subito il problema e risparmiare.

Durante la giornata di lavoro, in particolare per chi svolge una mansione di ufficio, si passa tantissimo tempo al PC, tanto che ormai è diventato uno strumento indispensabile nella nostra quotidianità. Al suo interno immettiamo tantissimi dati, da poter consultare anche da remoto con le relative app o strumenti in cloud, che ci permettono di tenere sempre tutto a portata di mano. Che sia per lavoro o aspetti personali, è sempre fondamentale avere un dispositivo che sia all’altezza delle prestazioni richieste.

Ma può capitare spesso che il nostro PC, per una serie di motivi, appaia troppo lento e che le app in esecuzione impieghino molto tempo per poter essere utilizzate. Si cerca quindi di capire quale possa essere la radice del problema e come possa essere risolto, o diversamente lo si porta a riparare. Eppure esiste un trucchetto che può farci risparmiare tanti soldi e permette al nostro PC di tornare ad essere molto veloce.

PC lento: non portarlo subito a riparare, prova questo trucco infallibile

Il nostro PC può subire improvvise flessioni nelle prestazioni, una su tutte è quella di subire un notevole rallentamento quando stiamo facendo delle operazioni. Capita soprattutto quando abbiamo più app in esecuzione e per utilizzarle si necessita di un bel po’ di tempo, oppure stiamo cercando di gestire dei file che sono di dimensioni molto grandi, per cui il processore deve impiegare una forza di memoria abbastanza forte per poterli processare.

E quindi si inizia a piombare nel panico, in quanto non ci possiamo permettere di avere un computer che non sia in linea con le nostre esigenze. Di impeto, e anche un po’ dettati dall’esasperazione, si pensa bene di portare il PC a riparare. Chiaro che sia una delle soluzioni più immediate e consigliate, eppure vale la pena tentare un trucco ai più sconosciuto, che potrebbe permetterci di procedere molto rapidamente alla risoluzione del problema.

Se il PC ha raggiunto altissimi livelli di lentezza, quello che bisogna fare è digitare sulla nostra tastiera i tasti Windows + R e nel campo Esegui la sequenza di comando mrt e infine ok. Una volta fatto, è necessario cliccare su avanti e partirà in automatico una scansione. Tutto quello che si deve fare ora è attendere che l’esecuzione termini il suo lavoro.

Questo trucco ci consentirà di rimuovere malware ed elementi esterni di cui non siamo a conoscenza e ci permetterà di far andare molto più spedito il nostro PC. Una rapida operazione che riporterà il dispositivo a prestazioni davvero ottime, ed è uno stratagemma che periodicamente può essere eseguito per provare a risolvere il problema del suo rallentamento.