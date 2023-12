Nota azienda internazionale quintuplica il fatturato: ricco premio in denaro per tutti i dipendenti

Il nome Ingka Group forse dice poco ai più, ma nell’ultimo anno ha guadagnato così tanto da dare un premio in denaro a tutti i suoi dipendenti.

L’azienda internazionale tra il 2022 e il 2023 ha fatturato così tanto da poter premiare congruamente anche i lavoratori. Si tratta di una notizia che presenta diversi risvolti positivi, perché non dobbiamo dimenticarci che stiamo attraversando un momento molto critico a livello di economia globale e le recenti guerre non hanno di certo aiutato.

Eppure nonostante tutte le criticità, la Ingka Group – legata ad IKEA, nota azienda di mobili low cost – ha annunciato aumenti dell’utile fino a 1,5 miliardi di euro, che rappresenta per il gruppo una crescita di cinque volte tanto rispetto agli anni 2021 e 2022. Ed è grazie a questo incremento economico che la multinazionale, anche in Italia, darà corpose gratificazioni ai suoi collaboratori. Ecco in cosa consistono.

Chi lavora da IKEA è fortunato perché riceverà dei ricchi bonus e non solo

Grazie ad un aumento dei ricavi del 5,4%, la holding Ingka Groupo ha incassato la bellezza di più di 44 miliardi di euro, cifre pazzesche e che hanno risollevato i conti dopo le difficoltà riscontrate negli anni passati. Fortunatamente, almeno questa volta non saranno solo “i piani alti” a gioirne, perché tutti i dipendenti riceveranno un premio, e anche molto consistente.

Non sono molte le aziende che elargiscono benefit quando gli affari vanno bene, mentre quando i ricavi calano alcune non si fanno scrupoli a licenziare, o magari spostare la sede in altri Paesi dove la forza lavoro costa meno. Non è il caso di IKEA, dunque, e probabilmente dopo questa notizia avremo ancora più piacere a fare shopping nei suoi store.

L’annuncio del gruppo svela anche le cifre investite nei bonus, che come detto interesseranno migliaia e migliaia di lavoratori dipendenti. Si parla di un totale di 311 milioni di euro come premio a cui verranno aggiunti altri 103 milioni da IKEA. Questi ultimi saranno veicolati in un particolare fondo pensione complementare dedicato a tutti i dipendenti che lavorano per l’azienda da almeno 5 anni.

I dipendenti di IKEA coinvolti in questa bellissima iniziativa sono circa 96 mila, che riceveranno il bonus, mentre i lavoratori che avranno anche il fondo pensione complementare saranno circa 115 mila. Un plauso dunque a questo grande gruppo che finalmente riconosce il contributo fondamentale dei dipendenti che ha permesso di incrementare vendite e ricavi. La speranza è che sempre più aziende attuino politiche simili.