Spegne 115 candeline e svela il suo segreto per la longevità: mangia tutti i giorni questo alimento

115 anni e non sentirli: il segreto della donna che ha appena raggiunto questo traguardo incredibile sta in un cibo di cui si nutre ogni giorno.

Sono notizie che in un’epoca dove conta soprattutto – se non esclusivamente – campare a lungo fanno scalpore. Ma ancor più scalpore fa la “ricetta” di tanta longevità. Che a quanto pare non sta in sofisticatissimi (e milionari) trattamenti, ma in un semplicissimo alimento.

E pensare che c’è qualcuno che sta investendo una fortuna per fermare la macchina del tempo. È il caso del miliardario americano Bryan Johnson, 45 anni, che ogni anno spende la bella cifra di 2 milioni di dollari in un progetto di bio-hacking nel tentativo di farsi riportare all’età biologica di 18 anni. Per coronare il suo sogno di diventare il nuovo Peter Pan si sottopone tutti i giorni ad una controllatissima routine fatta di trasfusioni, centinaia di pillole (si dice 111 a cadenza quotidiana), dieta e fitness.

Il segreto della donna che ha da poco compiuto 115 anni

Chissà se il Paperone statunitense che vuole vivere per sempre riuscirà a pareggiare il conto degli anni di Helena Pereira dos Santos, arzilla donna brasiliana che ha da poco raggiunto il traguardo delle 115 candeline. Originaria di una fattoria del villaggio di Nova Itarana, dove è nata nel 1908, nella sua lunghissima vita si è vista sfilare davanti eventi che per noi al massimo esistono nei manuali scolastici, come le due guerre mondiali.

Da poco la donna ha festeggiato il suo compleanno insieme al resto della famiglia. Dei sei figli che ha avuto col marito (anche lui morto ultracentenario nel 2004) ne è rimasto vivo ancora uno soltanto. In compenso Helena è circondata dall’affetto di 10 nipoti e 15 pronipoti. In vita dice di aver assunto soltanto un medicinale: le pillole per l’alta pressione.

Ma il segreto della longevità della 115enne brasiliana è un altro. Lo rivela lei stessa: “La mia dieta è ricchissima di fagioli”. Insomma, non sono solo gli angeli che mangiano tali alimenti. “È altrettanto importante – aggiunge Helena – dormire bene, fare esercizio fisico ed essere di buon umore. Ho provato tanta gioia nella mia vita ed è importante per sentirsi sempre bene”.

Va anche detto che, al netto degli acciacchi potremmo dire fisiologici alla sua età, Helena tuttora si mantiene attiva. Rivela di andare a fare la spesa con le sue pronipoti e di muoversi sempre a piedi. “In generale, adoro camminare“, spiega la donna. E non è finita qui. Sì, perché per quanto possa sembrare incredibile la supernonna brasiliana ogni anno percorre a piedi gli oltre 200 chilometri che la separano dal Santuario Nazionale di Aparecida.

Che dire di più? Helena non è la persona più vecchia del mondo, ma tallona da vicino María Branyas Morera, la donna spagnola che attualmente detiene il primato di longevità mondiale, forte dei 116 anni compiuti il 4 marzo scorso.