Google sta per cancellare tutte le tue foto: scopri perché e come recuperarle

In queste ore Google sta per cancellare tutte le foto degli utenti. Scopriamo come sarà possibile recuperarle e perché è importante.

Google in questi mesi sta provvedendo ad aggiornare tutti i suoi servizi. Infatti il colosso di Mountain View ha deciso di cancellare anche le foto degli utenti che possono però essere recuperare una semplice azione. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in casa Big G e per gli utenti.

Sono tantissimi i servizi offerti da Google per i suoi utenti. Molti di questi, però, non hanno trovato il successo sperato da parte del colosso di Mountain View. Infatti sono diverse le funzioni che sono state abbandonate dal colosso dell’hi-tech negli anni. Proprio per questo motivo a breve gli utenti potranno dire addio alle proprio Foto caricate sull’archivio di Google. Una scelta inaspettata, ma nonostante questo gli utenti avranno tutto il tempo per scaricare i contenuti caricati sul cloud.

In questi giorni quindi Google sta iniziando ad inviare la comunicazione agli utenti tramite e-mail. La società, inoltre, ha comunicato l’immediata chiusura dell’antica interfaccia della galleria fotografica di Hangouts. Inoltre tra i contenuti eliminati troviamo anche la miniatura di piccole dimensioni, i commenti ed i mi piace sull’album. Addio per gli utenti anche ad alcuni dati di Google Hangouts dell’archivio foto, vale a dire tutti quei contenuti caricati prima del 2018, andiamo a vedere cosa succede.

Google sta per cancellare le tue foto: cosa bisogna fare per non perderle

Tutti gli utenti che non vogliono perdere i vecchi contenuti dovranno ricorrere all’utilizzo di Google Takeout. Questo strumento permette di esportare una copia dei contenuti nel proprio Account Google come backup o per usarli con un altro servizio. Takeout ha esordito per tutti gli utenti nel 2022, quando il colosso di Mountain View lo ha coniato per trasferire più semplicemente i dati tra le diverse piattaforme.

Inoltre per questo servizio Google ha speso ben 3 milioni di dollari, con lo strumento che permette agli utenti di ottimizzare questi trasferimenti di dati e garantisce anche la sincronizzazione delle immagini presenti sull’account Facebook. Gli utenti dovranno accedere a get.google.com/albumarchive e potranno vedere un’interfaccia utente abbastanza obsoleta. L’album che interessa gli utenti è denominato “Foto da Hangouts”.

All’interno è possibile trovare le foto ed i video condivisi su Hangouts. L’organizzazione quindi si basa non solo sulle conversazioni, ma anche sui thread di SMS, con l’elemento più recente che risale al 2016. All’interno di alcune gallerie è possibile trovare centinai di immagini presenti anche in Google Chat e relative ad alcune conversazioni che avete avuto.