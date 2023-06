Vite al limite, sembrava tutto a posto: la triste ricaduta della paziente tornata a casa

Vite al limite ha visto la ricaduta di una paziente che aveva lasciato il segno nei cuori degli spettatori. Ecco cosa le è accaduto.

Vite al limite presenta numerosi personaggi in lotta con il loro peso. Le loro vicende appassionano i telespettatori che fanno il tifo per loro e sperano sempre in un lieto fine. Sono tante però le insidie che devono affrontare. Il loro non è un cammino semplice. Ecco cosa è accaduto a una donna.

Vite al limite è un programma di origine americana cui partecipano persone gravemente obese che vogliono dimagrire per riprendere il controllo sulla propria vita. Il peso eccessivo infatti li isola a livello sociale, impedisce loro di lavorare, coltivare relazioni, ecc…

Il percorso non è facile perché la dipendenza dal cibo affonda spesso le sue radici in traumi, abusi nell’infanzia o nell’adolescenza. Ma ecco cosa è successo a una paziente.

Vite al limite, lei ce l’ha messa tutta, ma…

Liz Evans ha chiesto aiuto a Vite al limite quando aveva già raggiunto 327 kg. La protagonista della quarta puntata della sesta stagione è nata con un osso della gamba ricurvo e per questo motivo non aveva potuto godersi l’infanzia come avrebbe voluto sentendosi isolata. La sua infanzia è stata molto difficile perché quando aveva 6 anni è stata molestata da un membro della famiglia.

A complicare ulteriormente la già difficile situazione c’è stata la tossicodipendenza del padre. Così la texana si è rivolta al cibo come consolazione. Purtroppo a quel punto era praticamente costretta a letto da 10 anni con la madre ad assisterla in tutto. Nel frattempo le erano cresciuti dei linfedemi sulle gambe che le impedivano di camminare.

Per sottoporsi all’agognato intervento di bypass gastrico l’allora 35enne ha dovuto rimettersi in piedi perché questo era un requisito fondamentale. Con l’impegno e una dieta rigorosa è riuscita a qualificarsi per l’operazione e a farsi asportare il linfedema. Dopo le cure nella clinica di Houston la donna pesava 166 kg., un ottimo risultato.

Sfortunatamente una volta tornata a Freeport ha ripreso ad abbuffarsi di cibo spazzatura e così ha riguadagnato subito circa 22 kg. A quel punto ha deciso di rivolgersi nuovamente al dottor Nowzaradan. Dopo quella brutta ricaduta è stata assistita anche dal punto di vista della mobilità e aiutata a camminare con un bastone. Liz non è presente sui social, ma nella sua ultima apparizione in Vite al limite e poi… dichiarava di stare ancora seguendo una terapia e una dieta. Tutti i fan fanno il tifo per lei.