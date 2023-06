Ci sono 4 tipi di utenti dei social secondo gli psicologi: scopri a quale appartieni

Social media: croce e delizia delle nuove generazioni. Scopri a quale tipologia di utente appartieni secondo una ricerca americana.

Gli apocalittici sono già pronti a sguainare torce e forconi al grido di: “I social hanno rovinato una generazione”. La verità, come in un tutte le cose, non è mai polarizzata. Sta sempre nel mezzo. Cari apocalittici, il punto non sono mai i social, ma sempre e solo come li si utilizzano

Se le nuove generazioni sembrano essere come assorbite dai social, tanto da trasformarli nella loro porzione di realtà, è perchè nessuno ha insegnato loro ad utilizzarli nel modo giusto, nel modo più sano. Chi studia i social come nuovo fenomeno culturale e di comunicazione, sa bene che questi hanno un forte impatto psicologico su chi li utilizza. In particolare una ricerca americana, evidenzia come a seconda della situazione psicologica che un individuo sta vivendo, può utilizzare i social in modo diverso. In modo più o meno sano.

Social media: che utente sei? Ecco cosa dice la ricerca

Secondo questa ricerca, ci sono 4 tipi di profili di utilizzatori dei social. L’uso che fai dei social potrebbe dire molto su quello che provi verso te stesso e anche verso gli altri. Ecco i quattro profili che sono emersi dalla ricerca:

Utilizzo basato sulle immagini: rispecchia questo profilo la persona che utilizza i social per dare un'altra immagine di sè stesso, che magari non è veritiera. Ci si inventa una vita più felice di quella che si ha, per migliorarsi e darsi un tono. Chi lo fa è ovviamente infelice.

Utilizzo basato sul paragone: chi usa i social per paragonare la sua vita a quella degli altri. Lo si fa molto spesso, di continuo, e lo fanno un po' tutti. Chi spia la vita degli altri paragonandola alla propria soffre sicuramente di problemi di autostima e tende a sentirsi inferiore rispetto agli altri.

Utilizzo basato sulle opinioni: si parliamo di loro, quelle persone che non possono fare a meno di esprimere le proprie opinioni. Spesso lo fanno con non poco livore.

Utilizzo per intrattenimento: appartiene a questa categoria il classico lurker, colui che sui social guarda ma non pubblica. Lo fai per intrattenersi, per divertirsi. Ed è proprio questo, secondo la ricerca, il modo migliore di usare i social.

Quando stai su internet, devi farlo con leggerezza. Non focalizzarti sulla vita degli altri, pensa a te stesso e focalizzati sui tuoi obbiettivi. La tua felicità dipende solo da te, non da altri.