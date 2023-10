Google, con questa funzione nascosta sorprenderai tutti: in pochi la conoscono

Google si sta rinnovando e offre ai suoi utenti tante novità in più, tra cui una funzionalità da scoprire e da utilizzare subito.

Non solo sicurezza: grazie agli ultimi aggiornamenti chi ha un account Google può sperimentare tante divertenti novità.

Recentemente, ad esempio, c’è una funzione particolare su Gmail, ovvero quella di poter rispondere ai messaggi ricevuti con le faccine, ovvero con le emoji. Si tratta di una funzione molto utile, oltre che piacevole, perché si può dare una risposta immediata a chi ci ha inviato un messaggio senza dover per forza scrivere una email.

Ma oltre a questo c’è un’altra funzione che sta conquistando tutti gli utenti: si tratta di Emojii Kitchen, ed è da provare assolutamente, anche perché è fruibile sia da Pc che da cellulare. E la bella notizia è che potranno usarla anche gli utenti di iPhone, che potranno usare gli sticker anche sui loro iMessage.

Google, come funziona Emoji Kitchen e come fare ad attivare la funzionalità

Chi ama le faccine, gli stickers e le emoji sarà felice di sapere che con Google da oggi in poi si potrà giocare con la creatività e stupire tutti i contatti.

In pratica si possono miscelare le varie immagini e crearne di uniche: un topo-fragola, una stella-bandiera-una faccina-cuore e tutto ciò che viene in mente. Un’assoluta novità che ha già conquistato tantissimi utenti. Google afferma che sono migliaia e migliaia le combinazioni ottenibili mixando le emoji e il risultato è una miriade di nuovi adesivi da usare nelle chat di tutte le App compatibili. Il risultato grafico, poi, è istantaneo e dunque molto facile da eseguire e immediato nella realizzazione.

Per cominciare a usare la funzionalità di Emoji Kitchen non è nemmeno necessario installare alcunché e bastano pochi e semplici passaggi: sia da Pc che da cellulare basterà andare sulla barra di ricerca di Google e digitare appunto “emoji kitchen”, e poi il pulsante “inizia”. A quel punto basta scegliere le emoji che si vogliono mixare e poi si può proseguire a piacere fino a che non si è raggiunto il risultato desiderato.

La faccina-immagine che ne esce potrà essere copiata e poi incollata nelle chat, nelle app o siti, ovvero in tutte le applicazioni compatibili. Gli esperti riusciranno a creare cose praticamente innovative, divertenti e assolutamente univoche.

Dunque un’intrigante novità da provare subito, per inviare agli amici le faccine più insolite e mai viste prima.