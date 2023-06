Fai volare il WiFi: commetti anche tu questo errore che rovina le performance?

Spesso commettiamo un grave errore quando utilizziamo il WiFi. Questo potrebbe rovinare le sue performance: che cosa succede e come evitarlo.

Avere un WiFi performante spesso è essenziale, specialmente se con il nostro computer ci lavoriamo o dobbiamo svolgere mansioni importanti per il corso di studi frequentato. Ogni utente però spesso commette un errore che ne rallenta a dismisura le performance. Scopriamo cosa bisogna evitare di fare e come sarà possibile non far abbassare le prestazioni.

Avere una connessione Wi-Fi veloce a casa è diventato sempre più importante negli ultimi anni. Questa infatti permette di scaricare file più grandi e di guardare contenuti in streaming senza buffering, una caratteristica importante specialmente con l’utilizzo di piattaforme streaming come possono essere Netflix, YouTube, Spotify e tante altre. Spesso però a compromettere il corretto utilizzo del Wi-Fi ci sono alcuni nostri comportamenti sbagliati.

A rivelare questa novità ci ha pensato il colosso delle connessioni statunitense AT&T. Attraverso una nota sulla pagina ufficiale, la compagnia ha rivelato i motivi per cui la connessione non lavorerebbe al meglio e come gli utenti possono rimediare semplicemente seguendo alcuni consigli. Andiamo quindi a vedere cosa bisogna fare se la vostra WiFi non funziona al meglio quando siete connessi a una di queste reti.

WiFi, lo puoi far volare seguendo questi consigli: cosa bisogna fare

AT&T ha rivelato un errore comune nelle app che può rallentare la velocità del tuo router Wi-Fi. Secondo il colosso statunitense bisogna uscire dalle applicazioni di streaming dopo aver guardato video o ascoltato musica. Questo potrebbe aiutare il router a essere liberato da varie pressioni e di conseguenza potrebbe farlo, Il gigante tecnologico aggiunge: “Il numero di dispositivi a cui ti connetti al Wi-Fi, il modo in cui li usi, la loro età e tipo, e la potenza del segnale Wi-Fi possono influenzare la velocità.”

Fortunatamente, il problema dell’app ha una soluzione semplice. Non solo bisognerà chiudere queste applicazioni, ma bisogna anche evitare di avere troppi dispositivi collegati al Wi-Fi contemporaneamente, a meno che non sia necessario. Inoltre si potrebbe anche scegliere di programmare i download o gli aggiornamenti importanti nelle prime ore del mattino, quando tutti stanno dormendo. Ciò libererà il router dalle sue richieste giornaliere eccessive, consentendo a ogni utente di evitare interruzioni.

AT&T suggerisce anche di “riavviare regolarmente i dispositivi per eliminare gli errori di sistema” e di impostare gli aggiornamenti automatici sulle app, sulle console di gioco e sui PC in modo che vengano eseguiti quando la tua rete non è occupata. Se il problema non migliora, potresti avere dei problemi di posizionamento del Wi-Fi.

Tra i consigli migliori per aumentare le performance dei propri router l’utente dovrebbe posizionarlo più centralmente possibile nella tua casa. Inoltre un altro consiglio è quello di tenerlo in un’area aperta e sollevata da terra. Infine bisognerà sempre assicurarsi che il router sia collegato alla presa principale anziché a una prolunga, visto che questo aumenta la sua velocità.