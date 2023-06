Ti sono avanzati gli albumi d’uovo? Ecco tantissime proposte per riciclarli, non solo in cucina

Se hai degli albumi d’uovo avanzati in frigo e non sai come consumarli, scopri queste meravigliose ricette: non le abbandonerai più

Versatili, gustose e soprattutto nutrienti, le uova sono indispensabili in cucina. Ottime da sole, cucinate al tegamino, all’occhio di bue, strapazzate, in camicia oppure semplicemente sode, sono importanti anche nelle preparazioni come torte, polpette o polpettoni, poiché consentono agli ingredienti di amalgamarsi e stare insieme. In alcune ricette, però, serve solo il rosso d’uovo e si finisce per avere dell’albume inutilizzato: ecco quindi come non sprecarlo.

Innanzitutto, prima di scoprire come si possono riutilizzare gli albumi d’uovo, è importante sapere come vanno conservati. Quando vengono estratti dal guscio, li si deve mettere in un barattolo a chiusura ermetica, da riporre in frigorifero e consumare entro tre giorni. In alternativa, li si può anche mettere in freezer, dove li si può tenere più a lungo. Ecco quindi tutti i modi in cui li puoi usare: non buttarli più!

Come usare gli albumi avanzati: tutte le applicazioni

Un primo modo per non buttare gli albumi avanzati può essere quello di creare delle gustose e fantasiose ricette. Un esempio è quello della frittata con soli albumi, meno grassa di quella tradizionale e perfetta anche a dieta: per darle sapore, arricchitela con altri ingredienti come verdure e legumi, così da renderla irresistibile. E perché non fare delle gustosissime meringhe, perfette per una merenda diversa dal solito? È facilissimo!

L’albume, però, è ottimo anche come fertilizzante. Mescolatene 125 ml in un po’ di acqua e lasciate che il tutto maceri per almeno cinque giorni, mescolando di tanto in tanto. A questo punto, aggiungete 1 litro d’acqua e usate questa soluzione per annaffiare le piante. L’albume, però, è perfetto anche per pulirle! Montate gli albumi, immergete un batuffolo di cotone nel composto e passatelo sulle foglie, stando solo sulla parte superiore: diventeranno più lucide che mai.

Se siete amanti dei fai da te, potete usarlo anche per impermeabilizzare la carta o il cartone: spennellatelo a strati e lasciate asciugare con cura. Nello stesso ambito, l’albume può essere usato anche come colla naturale: usatelo per appiccicare le etichette alle bottiglie o per fare la cartapesta al posto del vinavil. Infine, potete provare a usarlo anche come lucidante per la pelle: montatelo a neve, immergetevi del cotone e passatelo poi su borse, zaini e capi da trattare. Quando la patina sarà secca, passate un panno umido: vi stupirete del risultato.