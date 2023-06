Ecco perché Google sa quanti soldi hai e cosa vuoi comprare domani | Inquietante

È una delle domande che ci si pone più spesso: come fa Google a sapere quanti soldi hai e cosa vuoi comprare? Devi disattivare queste cose

I nostri device tech ci ascoltano. No, non si tratta di una cospirazione, ma della realtà di tutti i giorni. Quante volte ti è capitato di cercare qualcosa in rete o più semplicemente di dirlo a voce, e ritrovarti riempito di pubblicità proprio su quell’oggetto o servizio che desideri tanto?

In particolare con gli smartphone, sembra proprio di essere spiati. E in un certo senso è così, se non si prendono le giuste precauzioni. Come spiegato da alcuni esperti infatti, ci sono alcune funzionalità che andrebbero disattivate subito dal proprio smartphone se si vuole evitare di venire origliati dal proprio telefono, che si ha in mano ogni momento e in qualsiasi situazione.

Lo smartphone ci spia, ecco come rimediare subito

I nostri smartphone ci spiano, sanno quanti soldi abbiamo e cosa stiamo cercando di acquistare. Questo per via di alcune funzionalità che sono attive di default quando attiviamo un telefono, ecco perché è bene agire di conseguenza e senza perdere tempo per evitare che il fenomeno si protragga anche in futuro. Ci vogliono pochi secondi, ma noterai subito che non riceverai più pubblicità e inserzioni legate a quello che stavi cercando o di cui hai parlato con un amico.

Nello specifico, è Google che ci ascolta tramite lo smartphone. Ma con questa guida, disattiverai subito le tre funzioni incriminate. Per la prima di queste, vai su Gestisci il tuo account Google aprendo l’app ufficiale di Big G, vai poi nella sezione Dati e Privacy e premi su Attività web e app. Fatto ciò, ti compariranno una serie di voci.

Scorri verso il basso fino a quando trovi Impostazioni Secondarie. E qui ci sono i tre tasti che devi disattivare per non venire più spiato. Ossia la possibilità di includere la cronologia di Chrome e le attività svolte su siti, app e dispositivi che usano i servizi di Google, la feature per salvare l’attività ricavata dalle app del Device e lo strumento che include attività vocali e audio nei dati archiviati. Concluse queste operazioni, potrai stare tranquillo. Il tuo telefono non potrà più in alcun modo né ascoltarti né accedere alla tua cronologia sul web per indirizzare le inserzioni in base alle tue preferenze e a ciò che stai cercando. Nulla di più semplice, ti bastano pochi secondi!