Stefania Orlando incanta tutti in costume a 56 anni: “Oggi sono ormai donna, anche se…”

Donna matura, che non dimentica la propria storia: Stefania Orlando è bellissima, a 56 anni, con questo costume rosso fuoco a Gaeta

Ad avercene di 56enni così. Stefania Orlando è sempre stata una donna bellissima, affascinante e sensuale. Ma l’avanzare del tempo l’ha resa una donna ancora più risolta, mantenendo comunque ulteriori sfaccettature, come lei stessa ci dice in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram in cui si mostra splendida con un costume rosso fuoco al mare.

Romana, debutta in televisione negli anni ’90 e si fa apprezzare ben presto, pur non provenendo da una famiglia che abbia nulla a che fare con il mondo dello spettacolo: il padre, infatti, è un magistrato e giurista tra i più stimati d’Italia. Ma la strada di Stefania è un’altra e saprà percorrerla con grande passione e con eccellenti risultati.

Il primo ruolo importante, a metà degli anni ’90, è quello di valletta, insieme a un’altra bellissima come Adriana Volpe, nel programma RAI, “Scommettiamo che…?”, condotto dal compianto Fabrizio Frizzi e da Milly Carlucci. Negli anni, comunque, Stefania Orlando riuscirà ad avere ruoli sempre crescenti in televisione.

Molta della sua fama, infatti, è dovuta alla conduzione del programma di Michele Guardì, “I fatti vostri”, dove la troviamo dal 1997 al 2003. Altra trasmissione di grande impatto presso il pubblico è “Il lotto alle otto” ( dove la troviamo dal 1998 al 2001), mentre nel 2002 e nel 2003 cura i collegamenti dai Monopoli di Stato per le estrazioni finali del 6 gennaio della Lotteria Italia per le trasmissioni “Torno Sabato” e “Uno di noi”.

Stefania Orlando bellissima in costume a 56 anni

Dicevamo che oggi la bella Stefania è una donna risolta, anche perché nella sua vita non sono mancate le sofferenze, soprattutto in campo sentimentale. La sua storia più importante, ovviamente, quella con l’attore Andrea Roncato. I due si sposano nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento, ma divorziano due anni dopo. Successivamente si lega sentimentalmente all’attore Paolo Macedonio, conosciuto all’interno della trasmissione “I Fatti Vostri”. Nel 2008 si fidanza con il musicista Simone Gianlorenzi, che sposa il 1º luglio 2019 e da cui si separa nel 2022.

Oggi Stefania continua a essere molto amata dal pubblico, che ne segue le evoluzioni professionali, che riguardano anche la musica. I fan non l’hanno mai abbandonata, anche grazie ai social network, Instagram soprattutto, dove Stefania Orlando si mostra spesso in tutto il suo splendore, come nella foto che vi proponiamo oggi.

Un post che supera i 17mila like e che ci fa vedere la nostra beniamina nella splendida Gaeta. Ma ad essere splendida è soprattutto lei, con un costume color rosso fuoco che ne esalta tutta la bellezza e tutto il fascino di una donna matura che, però, non dimentica la sua storia, come scrive lei stessa: “Oggi sono ormai donna, anche se conservo ancora alcuni atteggiamenti fanciulleschi”.