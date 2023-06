Criptovalute, volete comprarle anche voi? Ecco gli exchange più affidabili

La volatilità delle Criptovalute è un problema, ma non insormontabile: gli exchange più affidabili ci aiutano a comprarle nel loro miglior momento.

E’ un momento tutt’altro che magico per le criptovalute. Siamo lontanissimi dai fasti in cui i bitcoin (la crypto delle crypto per fama e valore) era schizzata a quasi sessantamila dollari. Era il 2021, sembra passata un’eternità pensando al trend ribassista di questi periodi.

La più famosa delle riserve di valore (sono in molti gli esperti di finanza che non considerano ancora le crypto delle vere e proprie monete) attualmente sta oscillando tra i 24mila e i 27mila, non si è mai avvicinata ai trentamila, che rappresenta quasi la metà del suo valore rispetto a due anni fa.

Ma volatilità e contrazione del mercato non hanno fermato molti investitori che si affidano ad exchange credibili puntando su quella svolta regolatoria e compliance degli asset virtuali, arrivata proprio in questo 2023, pubblicata peraltro sulla Gazzetta dell’Unione Europea dello scorso 9 giugno e chiamata MiCAR, ossia Markets-in-Crypto-Assets Regulation.

La top 5

Ci si affida sempre più a quelle piattaforme online che permettono di acquistare o vendere tutte le principali criptovalute presenti nell’ecosistema criptovalutario, dove spicca certamente eToro, una delle più pubblicizzate sia online, sia soprattutto in tv.

E’ una società multinazionale di social trading e investimenti multi-asset, con sede legale nelle Isole Vergini Britanniche che si occupa di fornire servizi finanziari e di copy trading, molto ramificata a livello globale, con le sue società nel Regno Unito e a Cipro, negli Usa e in Australia, perfino alle Seychelles. Il suo concept è quello di adattarsi sia ai noob (principianti) sia ai pro (usando termini propri del gaming), un exchange semplice e intuitiva dove basta aprire un account demo, utile per simulare le proprie strategie. Il suo deposito minimo è di 50 dollari.

Molto popolare anche LiquidityX e CryptoPortfolio. La prima offre una vasta selezione di criptovalute e strumenti di analisi di mercato, molto avanzati, con una gestione del rischio per proteggere i propri investimenti, di questi tempi di fondamentale importanza per capire dove va il mercato e quanto rischiamo. La seconda consente a un cliente di decidere di comprare un asset che offre una grande diversificazione tra le criptovalute presenti sulla sua piattaforma.

Una delle più economiche è capital.com. Perché? Per due motivi: il primo va identificato dal suo punto di partenza, bastano 20 euro e con spread competitivi, il secondo fa leva su una completa documentazione delle crypto, con una forma di investimento attraverso CFD sui cross, con valute Forex e tra criptovalute.

Tra le top 5 non si può non menzionare Capex, che si contraddistingue per zero costi fissi e spread bassi: è un broker CFD e quindi consente di operare con i CFD sia al rialzo che al ribasso, forse la migliore per chi vuole iniziare a conoscere un mondo pericoloso sì ma affascinante.