Adriano Celentano, la confessione della figlia Rosita sul rapporto con Claudia Mori

La figlia di Adriano Celentano, Rosita, si è aperta ad una confessione sul rapporto con la moglie dell’artista Claudia Mori.

Le sue composizioni hanno fatto sognare milioni di italiani, ma non solo: la sua musica è stata celebre in tutto il mondo. Adriano Celentano ora si sta godendo la pensione, ma ad attirare l’attenzione ci pensa la figlia Rosita con una confessione che riguarda anche da vicino il rapporto con la moglie Claudia Mori. Ecco tutta la verità sulla coppia che è ancora insieme dopo tanti anni di alti e bassi.

All’età di 85 anni, compiuti lo scorso gennaio, Adriano Celentano si è ritirato a vita privata vivendo insieme alla moglie Claudia Mori in una villa in Brianza, precisamente a Campesone di Galbiate. Lo scorso febbraio è stato male dopo dei problemi a livello circolatorio, ma subito è stato dimesso. L’artista italiano è stato un presentatore tv di successo, con i suoi programmi che hanno fatto parlare molto: una fama smisurata, la sua, e ora la figlia Rosita ha raccontato cose private che riguardano la moglie sempre al suo fianco.

All’epoca dei fatti, lo stesso Celentano era fidanzato con Milena Cantù, ma sposò segretamente Claudia Mori il 14 luglio 1964 nella chiesa di San Francesco a Grosseto. Dalla loro relazione sono nati in rapida successione tre figli: Rosita, Giacomo, e Rosalinda.

Adriano Celentano, la verità su Claudia Mori dopo tanti anni

Rivelazioni importanti quelle della figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori: la verità è venuta a galla in una lunga confessione sui genitori che hanno scritto pagine interminabili al cinema e nel mondo della musica. Un rapporto duraturo, il loro, ma che nasconde qualcosa in più che nessuno conosceva. Ecco cosa fanno insieme ancora oggi.

La stessa primogenita, Rosita, ha raccontato dettagli importanti sul rapporto di coppia tra papà Adriano e mamma Claudia. La donna non ha avuto figli dopo averne perso uno all’età di 42 anni: dopo quattro anni ha tolto l’utero per dei fibromi, come raccontato al settimanale DivaeDonna.

Da cinque anni è tornata single per concentrarsi sul suo lavoro, mentre è entusiasta del rapporto dei propri genitori. I due stanno benissimo ancora insieme: sono più innamorati ora che da ragazzi, prendendosi in giro per ogni cosa. Ha svelato che papà Adriano e mamma Claudia continuano a ridere molto insieme ed ogni tanto si danno qualche bacio, un vero e proprio esempio da urlo per tutti con uno spirito di volontà davvero da prendere come esempio.