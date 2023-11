Dramma mutui in ulteriore aumento, ma arrivano le vie legali per abbassare la rata: “Fondamentali”

Le famiglie che hanno stipulato mutui sono in difficoltà ma esistono dei metodi legali per ovviare alle rate che sono aumentate.

I rialzi dei tassi hanno messo in ginocchio privati cittadini e imprese, mentre le banche festeggiano grazie agli extra profitti. Ma soprattutto grazie al fatto che non pagheranno le tasse su questi introiti. Il Governo ha dato loro possibilità di scelta.

Nemmeno le banche partecipate statali hanno scelto di versare ciò che avrebbero dovuto, e il Governo si ritrova con 4 miliardi in meno. Sicuramente anche i cittadini, se potessero scegliere di pagare o meno le tasse preferirebbero investire i soldi altrove.

Va da sé che gli istituti bancari acquistano sempre più potere mentre famiglie e imprese languono. Chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile adesso si trova con rate ai massimi storici. Esistono però leggi che tutelano i consumatori. Ecco qualche consiglio.

Mutui, la rata si è alzata troppo? Puoi tentare le vie legali

Sicuramente ogni contratto di mutuo è a sé, e non esistono metodi efficaci che possano risolvere tutti i problemi. Però chi in questo momento si sta trovando in difficoltà deve sapere che ci sono alcune vie d’uscita.

Per prima cosa occorre interagire con la banca e verificare se nel contratto ci sono clausole che permettono la sospensione del pagamento; solitamente si possono stoppare le rate per 12 o 24 mesi. Facendosi assistere da un professionista si può anche valutare l’idea di una surroga, che potrebbe far trovare condizioni migliori.

Tra l’altro la legge non mette limiti alle surroghe e dunque il cittadino può attivare questa procedura ogni volta che desidera, perché la ex banca non può rifiutarsi. Se le rate sono aumentate eccessivamente, c’è bisogno di capire se si tratti di una irregolarità, perché oltre una certa percentuale scatta l’usura. A questo punto si deve intentare un’azione legale contro la banca, per chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso.

Ovviamente è necessario affidarsi a un avvocato. Le banche di solito non accolgono le richieste dei clienti, ma quando arriva la lettera di un avvocato “si mettono sulla difensiva”, e spesso diventano più disponibili a parlare della questione.

Ricordiamo, sempre a proposito di pratiche illegali, che molti mutui vengono proposti con prodotti finanziari accessori, diciamo così, che al cittadino vengono fatti percepire come obbligatori. Molti di questi (ad esempio un’assicurazione sulla salute, sulla casa o sulla vita) per legge sono opzionali, e il mediatore deve sempre comunicare con chiarezza e trasparenza le condizioni del mutuo.