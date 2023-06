Due o più account sullo stesso telefono, WhatsApp rivoluziona ancora tutto: come funziona

Via libera alla funzione delle funzioni: finalmente su un unico telefono si potranno avere due o più account di WhatsApp.

Il primo grande switch di WhatsApp c’era stato quando Meta decise di sdoganare la versione web dell’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo dallo smartphone: bene, bravi, bis. Tris. O fate vobis.

Il multi ha sempre affascinato il papà di Facebook: multi social (Facebook ma anche Instagram, Messenger e WhatsApp sotto lo stesso tetto) multi funzioni (l’interazione tra gli stessi social), multi verso (considerato il futuro prossimo di internet) e multi-account.

Ora un nuovo switch, probabilmente la funzione che i miliardi di utenti richiedevano maggiormente. La funzione delle funzioni è finalmente apparsa, non è pronta per essere rilasciata ai beta tester, ma è in una fase embrionale che fa capire in che modo Mark Zuckerberg vuole rivoluzionare quell’applicazione senza la quale, ormai, non si può più vivere, lavorare, divertirsi.

Whatsapp, avanti tutta

WhatsApp sta continuando a lavorare per introdurre nuove funzionalità: alcune sono già state rilasciate in questo 2023: vedi i sondaggi (molto utili anche per lavorare), leggasi la modifica dei messaggi entro un quarto d’ora dal suo invio (ora disponibile a livello globale), dicasi per le Newsletter, sia su WhatsApp sia su Instagram (Chiara Ferragni l’ha aperto subito ed è una bomba), ma non si accontenta. Dopo aver rilasciato la modalità companion, che offre agli utenti la possibilità di utilizzare un account esistente su diversi dispositivi, WhatsApp sta ora sviluppando una funzionalità che consente di accedere a più account sullo stesso dispositivo.

La funzione è stata individuata tramite l’aggiornamento beta di WhatsApp Business per Android 2.23.13.5 ed è disponibile, come rivelato dall’autorevole wabetainfo, disponibile su Google Play Store. Prima anticipazione, la funzione delle funzioni sarà compatibile certamente con WhatsApp Messenger. Quando si configurerà un account aggiuntivo per la prima volta, questo verrà memorizzato sul tuo dispositivo fino a quando non decidi di disconnetterti.

Con l’integrazione della funzione multi-account, gli utenti avranno la possibilità di gestire le proprie conversazioni personali, discussioni di lavoro e altre interazioni sociali all’interno di un’unica app, dividendo (qui la grande svolta) l’utile del lavoro dal dilettevole dell’intrattenimento.

Questa separazione, infatti, garantisce che gli utenti possano mantenere la privacy, che abbiano una gestione più performante delle notifiche, passando da un account all’altro senza la necessità di utilizzare app parallele. Invece di dover installare e configurare WhatsApp separatamente su ciascun dispositivo, si potrà accedere da un account all’altro utilizzando un’unica app. Scusate se è poco.