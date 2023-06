Dimagrisci subito se sfrutti l’ormone che regola i nostri gusti in merito al cibo

Saremo in grado di regolare i nostri gusti sul cibo con questo ormone, ed è tutto vero. In che modo sarebbe possibile riuscirci?

Mangiare più del dovuto può farci ingrassare. L’autocontrollo è molto importante in queste situazioni, soprattutto perché ci evita di mangiare anche quando non dovremmo farlo. Ma non è colpa nostra, almeno non del tutto. C’è un ormone del nostro corpo che si occupa di fare esattamente questo, e che noi non possiamo controllare in alcun modo.

Così si crede almeno, ecco perché un gruppo di scienziati lo sta studiando. Dei ricercatori dell’Università di Colonia, in Germania, hanno condotto un esperimento per studiare gli effetti della leptina, l’ormone che stimola l’appetito e l’appagamento sessuale. Lo scopo è quello di determinare qual è il bisogno più urgente e gratificante per il nostro corpo, che viene stimolato tramite il nostro cervello.

Questo ormone controlla l’appagamento sul cibo, e non solo: riguarda anche il sesso

In occasione dell’esperimento sono stati utilizzati dei topi, così da poter capire che tipo di effetti potessero esserci. A giudicare dai risultati ottenuti sono riusciti a determinare delle ipotesi interessanti, e di sicuro non tanto aspettate. Quando lo stomaco è vuoto da troppo tempo, la leptina dà priorità al cibo prima di qualunque altra attività. Se invece la sazietà è moderata, l’appagamento va a vantaggio dell’accoppiamento.

In base a questo esame capiamo che il nostro corpo può perseguire un solo comportamento per volta, e non tante attività insieme. Può capire quale sarebbe il comportamento più gratificante in quel momento, e quindi il bisogno più urgente per stare bene. Per ricavare dei dati migliori si sono concentrati anche sui neuroni che portano i recettori per la leptina e sui neuroni che si occupano di produrre la neurotensina, cioè quelli legati alla fame e alla sete.

I due neuroni, proprio come la leptina, sono legati sia al cibo che all’attività sessuale. Quando i topi si cibavano i neuroni del recettore della leptina erano inibiti, mentre quando interagivano tra loro si attivavano. Questo avveniva soltanto con i topi del sesso opposto poiché considerati come dei potenziali partner.

Lo studio potrebbe essere l’inizio di una lunga ricerca interessante, così facendo potremmo chiarire una volta per tutte come mai alcune diete non funzionano correttamente. Al momento hanno raccolto delle informazioni più che valide, ma gli esperimenti non sono ancora terminati.