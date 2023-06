Oroscopo, i quattro segni zodiacali che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto

Non sanno nemmeno cosa sia l’ottimismo: ecco i quattro segni zodiacali che vedono sempre e comunque tutto nero. Così si vive molto male

L’ottimismo è il sale della vita. Evidentemente non per tutti, però. Ci sono persone, infatti, che sono pessimiste sempre e comunque, che si aspettano il peggio, sempre e comunque. Forse per non rimanere poi delusi, chi lo sa. Quel che è certo è che questa caratteristica dipende dal segno zodiacale sotto cui si è nati.

Per loro, quindi, il bicchiere è sempre mezzo vuoto. Anche quando ci sarebbe da festeggiare, da sperare, da essere fiduciosi, questo tipi vedono sempre il lato negativo. Non è di certo un buon modo di vivere, perché così facendo non si fa altro che amareggiarsi e non ci si gode nessun momento.

Ma che volete farci? Certe persone sono fatte così e bisogna accettarle per come sono. Anche perché questa caratteristica che genera un po’ di energia negativa (un bel po’) dipende dal segno zodiacale sotto cui sono nate. Sono quattro, in particolare, i più pessimisti: andiamo a vedere quali.

I segni zodiacali che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto

Il primo dei quattro segni che menzioniamo non deve sorprendere per la sua presenza. Parliamo del segno dei Gemelli: il segno doppio per antonomasia e per eccellenza. Gli appartenenti a questa costellazione, dunque, saranno animati da due aspetti, spesso in grande conflitto tra di loro. E quando, tra le due anime, prevale quella negativa, allora il pessimismo è davvero cosmico, tanto da appesantire molto anche l’ambiente dove si vive o si lavora.

Non poteva mancare il Cancro. Si tratta di uno dei segni più sensibili ed emotivi dell’intero Zodiaco, per cui vivrà al massimo anche e soprattutto le emozioni negative. Questo perché, peraltro, di solito parliamo di persone che sono molto legate a chi amano e, quindi, tenderanno a preoccuparsi (spesso troppo) per loro. Questa tendenza sfocia anche in un certo vittimismo quando viene deluso o quanto si convince di aver subito un torto dalle persone cui tiene molto.

Poche sorprese, poi, anche per la presenza della Vergine. Parliamo infatti di uno dei segni più precisi e pignoli dello Zodiaco: questa ricerca di una perenne e costante perfezione (che, come è noto, non esiste) porta le persone appartenenti a questa costellazione a essere perennemente insoddisfatte. E, così, non mancheranno di riversare tutte le energie negative che possiedono sul prossimo.

Infine, il pessimista per eccellenza: il Capricorno. Se per gli altri segni, infatti, abbiamo parlato di qualche tratto (anche molto pronunciato) per il Capricorno si tratta di visione negativa della vita tout court. I Capricorno sono persone pragmatiche e realistiche e perciò pensano che vedere tutto nero sia il modo migliore di inquadrare i fatti che ci capitano ogni giorno nella vita professionale e personale.