Di cosa si parlerà sui social nel 2024: usa questi trend per diventare virale

Quali saranno gli argomenti principali che si tratteranno sui social in questo 2024? Ecco i vari trend da usare per diventare virale: il successo, in questo modo, è assicurato.

Attraverso il 2024 Trend Talk, Instagram ha voluto dare una panoramica di tutto ciò che il pubblico più giovane ha visto come una moda da tenere sotto controllo basandosi su quanto, nel 2023, ha attirato loro attenzione e che pare essere destinato a restare alla ribalta anche per l’anno che da poco è iniziato.

Per capire quali sono le tendenze principali su cui concentrarsi maggiormente, Instagram ha portato avanti un sondaggio tra i vari utenti divisi in Corea del Sud, India, Brasile, Regno Unito e Stati Uniti. Ciò che si è scoperto è che le tendenze principali si dividono in sette categorie tra cui social media, stile di vita e moda e bellezza.

I trend da tenere sotto controllo nel 2024: il report di Instagram

All’interno della categoria che comprende i social media, i dati di Instagram hanno sottolineato delle commissioni significative proprio per questo 2024 tra tutti gli utenti della generazione Z, intenzionati ad utilizzare sempre di più le diverse piattaforme, così da restare in contatto con familiari e amici.

Altro obiettivo nell’uso dei social media è di restare al passo con le novità nonostante, in base a ciò che abbiamo visto durante gli ultimi anni, questi si stiano trasformando in piattaforme in cui si ci concentra poco sulla condivisione di ciò che riguarda se stessi ma si va a mettere molta più energia sull’interazione di gruppo chiuso e privata. Nel rapporto si parla anche delle tendenze principali della moda del 2024, tra cui:

Puntare sul fai-da-te;

Abbinare abiti in maniera inaspettata;

Replicare gli outfit così da sostenere l’ambiente;

Scegliere un abbigliamento vintage ed economico;

Optare per una abbigliamento modesto.

Tra i vari argomenti che prenderanno piede sui social quest’anno troviamo l’alimentazione, oltre che un’attenzione particolare per le celebrità. In ogni caso si fa riferimento ad una panoramica molto interessante di tendenze che si stanno diffondendo sempre di più tra i giovani e che sono destinate ad andare alla guida di cambiamenti in diverse aree. Sebbene ci saranno elementi che avranno impatto su questi, è importante cercare di capire a cosa presta attenzione la generazione più giovane.