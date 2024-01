Gli uomini che hanno guadagnato di più nel 2023? Ecco chi sono i 10 miliardari

Ecco chi sono gli uomini che hanno guadagnato di più nel 2023: dei veri e propri miliardari. Quanti ne conosci?

Da qualche giorno abbiamo salutato il 2023 e abbiamo abbracciato il 2024, un nuovo anno pieno di sfide tutte da vivere. In questo articolo andremo però a parlarvi dei dieci miliardari dell’anno appena terminato, i quali hanno rimpinguato il proprio portafoglio più di tutti.

Molti di loro sicuramente li conoscete, ma vi invitiamo ad ogni modo a concludere la lettura dell’articolo per spulciare nei minimi dettagli tutto l’elenco. Pronti? Ecco i 10 miliardari che nel 2023 hanno guadagnato di più.

I 10 miliardari che hanno guadagnato di più nel 2023

Al primo posto troviamo Elon Musk con un patrimonio netto di 254,9 miliardi di dollari. La sua fonte di ricchezza deriva dalla sua casa automobilistica elettrica Tesla e dal social network X (ex Twitter). Nel 2023, secondo Forbes, il suo guadagno è stato di +108,4 miliardi di dollari. Al secondo posto si piazza Mark Zuckerberg con un patrimonio netto di 118,6 miliardi di dollari. La fonte di ricchezza principale è, ovviamente, Meta, la società che controlla Facebook e Instagram per intenderci. Il suo profitto nel 2023? +74,8 miliardi di dollari.

Conclude il podio il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che ha un patrimonio netto di 172,3 miliardi di dollari. Per lui +65 miliardi di dollari nel 2023. Al quarto posto troviamo il magnate indonesiano Prajogo Pangestu, con un patrimonio netto di 52,8 miliardi di dollari. La sua ricchezza è aumentata a dismisura nel 2023 grazie soprattutto alle quotazioni in borsa di un’attività di estrazione del carbone e di una società di energia rinnovabile. +47,9 miliardi di dollari nel 2023 per Pangestu.

Al quinto posto spiccano Larry Page e il suo patrimonio netto di 111,7 miliardi di dollari. L’imprenditore è a capo dell’Alphabet, società che controlla Google. Il suo guadagno relativo al 2023 secondo Forbes è stato di +34,4 miliardi di dollari. Al sesto posto abbiamo Amancio Ortega con un patrimonio netto di 97,4 miliardi di dollari. A capo della Inditex, società nota per i suoi negozi Zara, nel 2023 ha registrato un guadagno di +33,2 miliardi di dollari.

Al settimo posto Sergey Brin, che possiede un patrimonio netto di 107,3 miliardi di dollari. Brin, tornato in Google con un ruolo più attivo proprio nel 2023, ha guadagnato 33 miliardi di dollari. Ottavo posto per l’azionista di Microsoft e proprietario di Los Angeles Clippers (franchigia NBA), Steve Ballmer. Il suo patrimonio ammonta a 110,9 miliardi di dollari e nel 2023 le sue casse si sono rimpinguate con 32,4 miliardi.

Al nono posto spicca Larry Ellison con un patrimonio netto di 133,2 miliardi di dollari. Grazie all’exploit di Oracle, azienda software, nel 2023 ha guadagnato 30,8 miliardi di dollari. Chiude questa speciale classifica il cofondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang. Il suo patrimonio ammonta a 43,6 miliardi di dollari e nel 2023 ha guadagnato 29,8 miliardi.