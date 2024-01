Hai notato uno di questi segnali? Brutte notizie: la tua relazione è definitivamente rotta

La tua relazione è sull’orlo del baratro? Se hai notato questi (sottili) segnali, allora abbiamo brutte notizie per te.

Non è sempre semplice capire se una storia è giunta al capolinea. Specialmente se poi si sta insieme da tantissimi anni, il germe dell’abitudine, lento e silente, piano piano neutralizza nel bene o nel male tutti quei comportamenti che in una coppia funzionavano oppure erano disfunzionali.

In altre parole, quando si sta per abbastanza tempo con una persona, la si conosce così bene che a volte si tende a darla per scontata perché si trasforma in uno dei rumori di sottofondo che ci sono sempre e dei quali non si può più fare a meno perché scandiscono la propria giornata.

E così agli inizi si finisce col confondere dei segnali che in realtà sono chiarissimi, se solo si riuscissero a guardare con gli occhi giusti. Tuttavia, il fatto che tu abbia cliccato su questo articolo prova come qualcosa non vada nella tua relazione e sei alla ricerca di risposte che possano confutare o meno i tuoi dubbi. Ci sono ben cinque comportamenti inequivocabili e che confermato l’arrivo di una rottura. Vediamoli insieme.

5 segnali che indicano che la tua storia è giunta al termine: non sottovalutarli

Partiamo da una piccolissima premessa: se credi che il tuo rapporto si sia incrinato e che non sia più quello di una volta, parlare a cuore aperto è la chiave di tutto. Tramite una comunicazione sincera e aperta, infatti, si può risolvere qualsiasi problema e giungere alla soluzione corretta. Detto questo, ti conviene comunque non sottovalutare mai questi cinque segnali.