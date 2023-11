Da oggi usare WhatsApp sarà ancora più veloce grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale

Mark Zuckerberg trasforma WhatsApp con l’ausilio dell’intelligenza artificiale: la piattaforma diventa super veloce per la gioia di miliardi di utenti.

Presto saremo dipendenti dall’intelligenza artificiale, che per certi versi e in certi campi non deve essere considerata una minaccia, bensì un ausilio per tutti gli utenti dotati di un dispositivo. L’importante per i grandi della High Tech sarà limitare l’AI, dentro paletti definiti.

ChatGPT da una parte, Google dall’altra con i suoi Pixel 8 e 8 Pro che ben presto verranno raggiunti, forse superati chissà, da Samsung ed Apple in ambito della telefonia, e Copilot di Microsoft per quanto riguarda i PC: hanno, chi più chi meno, innescato il più classico degli effetti go-down.

Poteva mai Mark Zuckerberg restare lì fermo a guardare i big tech darsi battaglia senza esclusione di AI? Giammai! Così anche WhatsApp verrà trasformata: sarà ancora più veloce grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale approda su WhatsApp: un vantaggio significativo in termini di esperienza utente

Meta sta sviluppando una funzione AI, a discrezione degli utenti che la potranno abilitare o disabilitare a loro scelta, per nascondere la scorciatoia Meta AI dalla scheda chat, attualmente disponibile per i beta tester. Il team di WabetaInfo l’ha scovata: è un nuovo collegamento progettato per semplificare il processo di accesso alle chat basate sull’intelligenza artificiale direttamente dalla scheda delle conversazioni. Una via più breve, in altre parole.

Nasce con il concept di migliorare la consapevolezza dell’utente, consentendo alle persone di integrare le interazioni AI nel loro uso regolare dell’app. Ma come? Prossimamente ci sarà un pulsante nuovo nelle impostazioni della chat, che permetterà agli user di disabilitare il nuovo collegamento per aprire la conversazione AI di Meta dalla scheda chat. Questo è stato rilasciato in un precedente aggiornamento.

Un’attivazione è molto importante, in quanto la scorciatoia per aprire la chat con l’assistente Meta AI era sempre visibile e ora più utenti possono finalmente disabilitarla. Consentire agli user di disattivare l’opzione offre un vantaggio significativo in termini di esperienza. Soprattutto potrà spegnere – o saziare, dipende dai casi – lamentele e sete di critica da parte di chi vede nel collegamento per aprire rapidamente la conversazione con Meta AI un qualcosa di complesso.

O anche chi non è soddisfatto da questo non vuole usare il servizio di intelligenza artificiale di Meta, preferendo limitare l’utilizzo dell’app alle interazioni con amici, colleghi e familiari. Oppure, più semplicemente, chi vede nel collegamento un elemento visivamente spiacevole per la piattaforma. Così il team di WhatsApp ha deciso di dar retta ai feedback degli utenti, introducendo questa opzione.