Sabrina Ferilli indignata, lo scatto la manda su tutte le furie: com’è possibile accada tutto ciò?

Sabrina Ferilli è andata su tutte le furie condividendo il suo sfogo su Instagram: ecco cosa è successo all’attrice romana.

Sabrina Ferilli si sta concedendo una pausa da Tu sì que vales e ha deciso di concedersi un viaggio negli Stati Uniti. La giudice del talent show di Canale 5, nonché attrice di numerosi film tra gli anni Novanta e Duemila, ha documentato con foto e storie tutto quello che sta facendo a New York. La star del cinema ha avuto modo di vedere gli addobbi di Natale per le strade della città, in un’atmosfera magica.

Gli scatti della Ferilli hanno incantato i social, rimasti sorpresi nel vedere i grandi grattacieli dalle altezze notevoli. E proprio su questi che l’attrice ha postato un video in cui si mostra fortemente indignata. I followers hanno dato ragione alla giudice di Tu sì que vales condividendo le sue parole. La polemica social ha aperto a un tema molto caro anche in Italia a causa di fatti di cronaca che avvengono quasi quotidianamente.

Sabrina Ferilli fuori di sé: la rabbia dell’attrice sui social

È bastata una storia a far esplodere la bufera sui social, perché Sabrina Ferilli ha fatto un video denuncia su una situazione che accade in un Paese che dovrebbe essere al top per quanto riguarda gli standard di civiltà e diritti civili. Le riprese però raccontano un’altra storia e i fan dell’attrice non sono riusciti a credere ai loro occhi per quanto hanno visto. E non si tratta di addobbi di Natale, poiché a New York sono molto belli.

“Sicurezza sul lavoro in America. E ho visto molti cantieri in giro… Gli operai tutti così”, ha scritto Sabrina Ferilli in una foto che ha condiviso sulle storie di Instagram, viste da milioni di persone. Lo scatto mostra come gli operai dei cantieri stiano in pausa sulle impalcature sospese nell’aria e senza dispositivi di protezione, ad esempio caschi e cinture. Dunque ciò che si vede nei film sembra vero: i lavoratori, negli Stati Uniti, operano in condizioni di scarsa sicurezza?

La foto ovviamente ha scatenato polemiche perché solo in Italia le morti sul lavoro sono molto frequenti ed è un tema che purtroppo non ha la giusta considerazione da parte dell’opinione pubblica. I dati sono agghiaccianti, poiché si tratta di parecchie centinaia di vittime ogni anno. Anche nel nostro Paese infatti non tutte le aziende garantiscono standard di sicurezza ai lavoratori.