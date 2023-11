Farai contenti partner e amici: a Natale regala uno di questi set da barba e conquisterai tutti

Ci sono dei set da barba davvero favolosi che puoi regalare al tuo compagno e agli amici: sarà un Natale speciale per loro.

Dicembre è ormai alle porte e sappiamo tutti cosa questo significhi. Una sola parola, sei lettere e tutta la magia di un periodo che attendiamo con ansia, durante tutto l’anno: il Natale. È davvero uno di quei mesi in cui tutto sembra diventare più bello, a partire dalle nostre stanze, che addobbiamo come meglio preferiamo, fino ad arrivare alle strade delle nostre città.

Tra le luci, l’atmosfera unica di bar, negozi, librerie e chi più ne ha più ne metta, vorremmo davvero fermare il tempo e far sì che questa festività duri tutto il corso dell’anno. Un altro elemento caratterizzante del periodo sono i regali, che siano per noi stessi o che siano per le persone a noi care. Non c’è, effettivamente, Natale senza doni, che iniziamo a pensare e fare con largo anticipo, per non ritrovarci in panico durante gli ultimi giorni.

E, ogni anno, la domanda è sempre la stessa: che cosa possiamo regalare a quella determinata persona? Per quanto riguarda le donne, la scelta è molto ampia, ma anche più semplice da fare. Quando si tratta, invece, degli uomini, siamo messi a dura prova, in quanto non sapremmo mai cosa fare. Dunque, perché non donare uno di questi meravigliosi set da barba, che conquisteranno sia il tuo partner, che i tuoi amici?

Regali di Natale per il tuo lui o per i tuoi amici: ecco il set da barba che farà innamorare tutti

Fare il regalo di Natale al nostro lui o ai nostri amici ci mette sempre un po’ in difficoltà, motivo per cui con questa idea, ci semplificheremo le cose e faremo un gran figurone.

Tra le diverse opzioni c’è il kit da barba Thomas Shelby Barberino’s che, oltre a essere super funzionale, si presenta con un packaging davvero elegante e di classe. Anche il concept da cui nasce è davvero particolare, in quanto si ispira all’atmosfera da gentlemen ribelle della serie Peaky Blinders.

Si tratta di un vero e proprio tuffo nella Birmingham degli anni 20 e nel suo fascino retrò. Il kit è composto da un rasoio decorato con il logo del marchio e un ottimo balsamo dopobarba, adatto davvero a tutti tipi di pelle e pensato appositamente per un’idratazione profonda.