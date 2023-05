Kasia Smutniak e sua figlia Sophie Taricone sfilano a Cannes: bellissime insieme sul red carpet

Kasia Smutniak incanta sul red carpet di Cannes insieme alla figlia Sophie Taricone: le due sono assolutamente bellissime.

Kasia Smutniak è ben nota, oltre che per il suo talento, anche per la sua infinita bellezza e per la sua immensa eleganza. Classe ’79, nata in Polonia ma naturalizzata italiana, l’attrice nella sua carriera ha preso parte a tantissimi successi, sia pellicole per il grande schermo che serie tv: arrivata a 43 anni, vanta tantissimi riconoscimenti e una fama davvero invidiabile.

La performance in Nelle tue mani le ha portato in bacheca un Globo d’oro e un Nastro d’argento europeo, ma l’attrice italo-polacca vanta nella sua filmografia tanti altri progetti amatissimi: Loro, Ultimo – infiltrato, Diavoli e Domina sono solamente alcuni tra i tantissimi titoli da ricordare.

Non è strano quindi che insieme al marito Domenico Procacci e alla figlia Sophie Taricone abbia sfilato al Festival di Cannes sul red carpet del nuovo film di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire: come al solito ha incantato con la sua grazia e il suo fascino, così come lo stesso ha fatto la figlia. Eccole insieme, le due sono bellissime.

Kasia Smutniak brilla a Cannes insieme alla figlia Sophie: eleganza e bellezza a dismisura per le due

La presenza a Cannes di Kasia Smutniak non è passata inosservata né ai fotografi e al pubblico presente né al web: subito in tanti sono rimasti folgorati, ancora una volta, dai lineamenti mozzafiato dell’attrice italo-polacca, dalla sua eleganza e dal suo portamento. A spiccare insieme a lei, questa volta, anche la figlia Sophie Taricone, una splendida 18enne che assomiglia a entrambi i genitori.

La relazione tra la Smutniak e Pietro Taricone è stata purtroppo breve, ma intensa; i due si sono conosciuti sul set di Radio West nel 2003, una delle prime esperienze cinematografiche dell’ex-gieffino. Un anno dopo, nel 2004, dal loro amore nasce proprio Sophie: a separare Kasia e Pietro solamente la tragica morte di quest’ultimo nel 2010, a seguito di un incidente paracadutistico.

Sophie purtroppo ha avuto davvero pochi anni per godere dell’amore di suo padre, ma al suo fianco è restata la mamma e, ad oggi, può beneficiare anche del sostegno di Domenico Procacci, insieme alla Smutniak dal 2011. A vederla, Sophie ha la stessa bellezza della mamma, così come il suo portamento, anche se i lineamenti rimandano al compianto Taricone; tanti fan, sui social e sul web, hanno già riempito la ragazza di complimenti.