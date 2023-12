Come liberare spazio sul tuo iphone: in pochi minuti elimini tutti i contenuti inutili

Quando si ha un iPhone è facile riempirlo di contenuti, per cui lo spazio va a scemare sempre più. Scopri come fare spazio sul tuo smartphone

Il cellulare è uno dei dispositivi più utilizzati dalla gran parte delle persone, tanto che le statistiche più recenti ci dicono che si trascorre circa un terzo della giornata davanti al suo schermo.

C’è da dire che questo accade per diverse motivazioni, sia perché si tratta di un mezzo che ci permette di accedere a una quantità di contenuti davvero diversificati, sia perché è ormai diventato uno strumento di lavoro a tutti gli effetti. Con la rivoluzione tecnologica che ha portato nelle case di tutti la possibilità di accedere a Internet, il mondo per come lo conoscevamo è cambiato completamente.

Liberare memoria sul nostro iPhone: ecco come farlo in pochi minuti

Siamo sempre più connessi e questo ci dà la possibilità di poter ottenere informazioni in pochi e semplici click. Dunque, sia i tempi che l’energia messa in campo per cercare una soluzione, si sono ridotti drasticamente e ogni area della nostra vita ha assunto una forma completamente diversa. Il telefono è diventato una vera e propria estensione della nostra persona, a tal punto che è come se fosse un vero e proprio archivio, che contiene in sé dati e informazioni inerenti la nostra persona e tutto ciò che facciamo.

È qui che finiscono video, foto, documenti e qualsiasi cosa ci riguardi. Motivo per cui, spesso e volentieri, i nostri iPhone sono talmente pieni di file, che la loro memoria viene messa a dura prova. Esiste un metodo, però, per liberare spazio sul nostro iPhone, grazie al quale in pochissimo tempo potremmo eliminare tutti quei contenuti che non ci servono più.

Ci capita spesso di voler scattare nuove foto o voler fare i nuovi video, ma di non avere la memoria sufficiente per poterli contenere. A questo punto, vogliamo poter liberare velocemente spazio per nuovi contenuti: con questo metodo sarà semplicissimo.

La prima cosa da fare è accedere all’App Store del nostro iPhone e scaricare “Photo Cleaner: Swipewipe”. Accedendo al piano gratuito, possiamo visualizzare una schermata in cui tutto è suddiviso per mesi.

In questo modo, potremo avere una visuale molto chiara di tutte le foto e i video creati durante un certo mese e con l’operazione “Swipe”, spostando verso destra o verso sinistra il contenuto, decideremo se mantenerlo o cancellarlo. Così facendo, sarà davvero facilissimo liberare spazio nella memoria del nostro iPhone.