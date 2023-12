Generazione Z, perché si chiama così e quale fascia comprende? Tutte le curiosità

La generazione Z, è la prima generazione che non ha mai conosciuto il mondo senza Internet: ecco tutte le curiosità

La generazione Z è emersa come una popolazione sempre più degna di attenzione, soprattutto ora che i suoi membri più anziani hanno circa vent’anni e sono diventati una forza politicamente impegnata. Sebbene condividano una serie di caratteristiche con i Millennial, i loro anni formativi sono stati plasmati da un mondo drasticamente diverso, risultando nelle principali differenze di atteggiamenti, tendenze e prospettive.

A questo gruppo appartengono persone nate tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, all’incirca dal 1995 al 2000. Sono cresciuti utilizzando smartphone, Internet e social media sin da quando erano molto giovani. Tra i maggiori obiettivi di chi appartiene ad essa c’è quello di ottenere maggiori possibilità per gruppi diversi e svantaggiati e standard sostenibili ed ecologici più rigorosi. Di seguito, scopriamo tutte le caratteristiche e curiosità.

Generazione Z: anni, fascia di età, significato e caratteristiche

I membri della generazione Z sono più diversificati dal punto di vista razziale e culturale rispetto a qualsiasi generazione precedente e sono sulla buona strada per diventare la generazione più istruita di sempre. I Millennial, chiamati anche Generazione Y, sono quelli nati tra il 1981 e il 1996. Sebbene la Generazione Z possa sembrare simile, ha i propri tratti distinti. I cambiamenti nel mondo, il modo in cui le persone vivono e il modo in cui i genitori allevano i propri figli hanno plasmato la Gen Z, a volte chiamata Zillennials. Le loro vite sono state fortemente influenzate dagli smartphone, che sono ovunque.

In questo momento, i più anziani della Gen Z stanno finendo il college o cercando lavoro. Questa generazione è nota per essere estremamente a suo agio con la tecnologia, infatti vengono chiamati nativi digitali. Sono cresciuti utilizzando la tecnologia come se fosse una seconda natura. A differenza dei Millennial, che erano le generazioni precedenti e i primi ad adottare la tecnologia e i social media, la Generazione Z è nata in un mondo in cui la tecnologia era già un grosso problema. Potevano accedere immediatamente alle informazioni e i social media erano ovunque.

Quest’ultimi tengono davvero alla loro privacy. È uno dei motivi per cui molti Gen Z hanno poco interesse per Facebook. A loro piacciono i social network dove possono controllare chi vede le loro cose, come Instagram o TikTok. Possono essere più selettivi riguardo alle persone con cui condividere o mostrare una determinata immagine a un pubblico più vasto.

Un’altra cosa su di loro è che amano avviare un’attività in proprio. Alcuni di loro pensano di non dover andare a scuola per avere un buon lavoro. Sono anche più pratici: mirano a non avere un capo. Sanno che gestire un’impresa richiede molto lavoro, soprattutto con Internet. Ma sono pronti perché pensano che sia il modo migliore per essere finanziariamente sicuri.

Ultima, ma non meno importante caratteristica è che sono ecologici e ambientalisti: hanno a cuore l’ambiente e il futuro, quindi preferiscono agire in modo rispettoso dell’ambiente. La generazione Z è pronta a fare la propria parte; apprezzano davvero l’essere responsabili, il lavorare sodo e l’essere indipendenti e cercano opportunità per mostrare cosa possono fare.