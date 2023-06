ChatGPT è entrato in Parlamento: presto diremo addio ai politici?

Un’Intelligenza Artificiale per tutti i segmenti di mercato. Ormai va così: sperimentato ChatGPT in Parlamento, addio politici?

Un po’ scrittore e un po’ consulente finanziario. Un po’ storico un po’ tuttologo. Sono le tante facce di un ChatpGPT evoluto (nella sua ultima versione) a tal punto che può fare molto, non ancora tutto.

Scrittore sì. Lo ha scoperto un ricercatore dell’Università di Berkeley: mentre lo provava, si è accorto, casualmente che il chatbot di OpenAI aveva un set base di dati con cui è stato addestrato il software, con ben cinquanta grandi romanzi.

Consulente finanziario? Per info, chiedere a J.P. Morgan, non una banca qualsiasi ma una delle Big Four d’America, che sta sviluppando una specie di consulente finanziario 2.0, basato sulla tanto osannata Intelligenza Artificiale.

Storico? Assolutamente, ChatGPT è nato per rispondere a qualsiasi tua domanda: può aiutare gli studenti in una ricerca (senza barare) ma fornendo una dote più unica che rara di questi tempi: la capacità di fare le domande giuste, quelle che vanno dritte al punto, scoprendo il nocciolo della questione, senza tanti giri di parole: se sai indirizzare chatGPT, non andrai mai fuori tema.

Dalla Danimarca all’Italia il passo è breve

Una ChatGPT tuttologa, ti può aiutare in qualsiasi campo e ora che ha risolto i problema con il Garante, si può utilizzare anche in Italia. Ed è proprio dall’Italia che arriva un esperimento già utilizzato in Danimarca, con effetti stupefacenti. Sì, perché tutti hanno ascoltato la premier danese, Mette Frederiksen, in uno dei suoi discorsi.

Alla fine è stata proprio lei, tra lo stupore generale, a svelare il grande segreto: quel discorso sulla politica governativa danese non era opera sua, bensì di ChatGPT. “Anche se non ha sempre colpito nel segno – ha spiegato in seguito Mette Frederiksen – è affascinante e terrificante ciò di cui è capace”.

Anche in Italia è stato fatto un esperimento simile, grazie al senatore Marco Lombardo di Azione, incentrato sul disegno di legge di ratifica degli accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri. A fine discorso, proprio come Mette Frederiksen, il grande segreto svelato: nessuno si era accorto di nulla. Due considerazioni: o nessuno lo ha ascoltato (chissà), oppure ChatGPT è proprio tanto affascinante quanto terrificante.

“Mi auguro che questa provocazione possa essere utile a fare riflettere sul tipo di sfide e rischi legati all’intelligenza artificiale – dice Marco Lombardo – è un monito alla politica per evidenziare che, così come molti altri ambiti e settori, non è immune dalle simulazioni realizzate attraverso sistemi informatici intelligenti”. In questo esperimento, il senatore si è avvalso di Engineering, società romana quotata in borsa, specializzata nella consulenza informatica in particolare per i settori pubblica amministrazione, utility, telco e industria.