Perché dovresti evitare di andare in palestra di sera: il rischio è pesantissimo

Vai sempre in palestra di sera e non vedi miglioramenti? Forse hai sempre sbagliato: ecco perché dovresti smettere di allenarti troppo tardi.

Fare esercizio fisico di sera può portare vantaggi ma purtroppo può comportare anche molti rischi, scopri perché, e anche come fare a scegliere la fascia oraria migliore in cui fare i tuoi workout.

Forse andare in palestra di sera non è un’abitudine che ti fa bene e può rivelarsi anche controproducente in alcuni casi: ecco che cosa dovresti sapere prima di fare allenamento a tarda ora.

Palestra, allenarsi di sera fa male o fa bene?

Tenersi in forma è importante, per mantenersi in salute oltre che per un fine estetico. Oggi giorno questo bisogno è sempre più sentito, e quasi tutti dedicano parte del proprio tempo all’attività sportiva o all’attività fisica, allenandosi anche tre volte alla settimana. Chiaramente ognuno inserisce il momento del workout quando può, e la maggior parte di noi ha più tempo libero di sera. Dunque le palestre di sera sono quasi sempre affollate, ma siamo certi di fare bene ad allenarci a tarda ora?

Premesso che ogni individuo segue abitudini e ritmi di vita propri, su un normale soggetto, che ha una routine regolare, andare in palestra di sera potrebbe essere controproducente. Questo perché il nostro organismo la sera è predisposto al riposo. Il corpo sa che si avvicina il momento di andare a dormire, dunque il rischio è di non rendere al massimo delle proprie possibilità, ma non solo.

Allenandosi di sera si mette in circolo l’adrenalina, un ormone eccitante, che fa anche da neurotrasmettitore. L’adrenalina al mattino dà energia e aiuta ad affrontare la giornata con grinta, ma di sera invece può essere controproducente per il nostro riposo, può portare difficoltà ad addormentarsi, insonnia agitazione risvegli frequenti.

Avere un cattivo sonno e un riposo notturno disturbato crea stress fisico e mentale, questo causa la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress appunto, che va a inficiare i risultati che si potrebbero ottenere grazie all’esercizio fisico, gonfia e rende più difficoltoso il processo di dimagrimento di chi è a dieta.

Dunque se si sceglie di allenarsi di sera, si rischia di ottenere meno risultati dall’attività svolta in palestra, e anche di sballare il ritmo circadiano e di soffrire di insonnia. Pertanto, a meno che non si abbia un ritmo di vita, che nella maggior parte dei casi corrisponde anche a un attività lavorativa, che consente di dormire fino a tarda mattinata, sarebbe meglio evitare di andare in palestra a tarda ora.