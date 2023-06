Valentina Vignali, fan scatenati: “sei la fine del mondo” | Bikini da infarto

Valentina Vignali si mostra in bikini ed è veramente “la fine del mondo”: corpo scolpito e sensualità senza confini.

L’estate si avvicina ma per Valentina Vignali è già tempo di incantare tutti mostrando il suo corpo statuario in bikini. Riminese classe ’91, si è messa in mostra prima come giocatrice di Basket professionista, poi in innumerevoli altre occasioni nel mondo dello spettacolo come showgirl, modella, influencer e, più di recente, anche come cantante.

Il talento poliedrico le ha permesso di svettare in ogni campo, ma la bellezza sembra essere innata: in poco tempo, col suo fascino mediterraneo e un corpo da sogno slanciato da 180 cm d’altezza, è diventata a tutti gli effetti un’icona di sensualità del mondo dello spettacolo, una donna capace di mandare sempre in tilt il web ogni qual volta decide di pubblicare una foto.

Di recente, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram (che al momento vanta la bellezza di più di 2,6 milioni di follower) ha mostrato una serie di scatti direttamente dalla sua vacanza in Indonesia, infiammando i fan con tutta la sua sensualità. Eccola in bikini, la temperatura si fa veramente altissima e le curve sono da capogiro: una foto che lascia completamente estasiati.

Per Valentina Vignali è già estate: mozzafiato in bikini in una location da sogno

Chi segue il profilo Instagram di Valentina Vignali sa bene che, una delle passioni della modella e cestista, sono senza dubbio i viaggi; in vista del periodo estivo, ha dunque deciso questa volta di concedersi qualche giorno di relax a Bali, in Indonesia, aggiungendo al meraviglioso paesaggio dell’isola tutta la sua bellezza.

“Day with no makeup n. 97642 😂🩵🌴 @ownvilla #ad #bali #indonesia” scrive lei nella didascalia del post, mentre offre al pubblico un bikini verde acqua davvero striminzito, capace di mettere in risalto non soltanto le sue lunghe e toniche gambe, ma anche il suo florido décollété che sembra pronto ad esplodere.

Il corpo marmoreo della Vignali e tutta la sua sensualità, come una dea in Indonesia, manda in estasi i fan: migliaia e migliaia i like arrivati per il post, così come tantissimi i commenti. “La fine del mondo come i maya 😍😂” scrive un fan per elogiare il fascino unico della modella, aiutandosi nella descrizione citando la nota canzone “Kumite” di Salmo; “oltre ad essere una grande atleta, ribadisco che sei una delle più belle ragazze d’Italia 😍❤️” aggiunge invece un altro.