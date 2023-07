Canone Rai, in arrivo cambiamenti che ci toglieranno il sorriso: c’entrano anche i cellulari

Sono in arrivo altri cambiamenti per quanto riguarda il Canone Rai, e c’entrano anche i cellulari! Ecco tutte le novità annunciate

Si continua a parlare insistentemente di Canone Rai, l’imposta obbligatoria per tutti i cittadini residenti in Italia e che hanno almeno una TV collegata all’antenna. Se fino all’anno scorso la tassa era inclusa nella bolletta della luce, ora qualcosa potrebbe cambiare. Soprattutto per via delle imposizioni da parte dell’Unione Europea che vuole separare le due imposte.

Ma cosa succederà a partire dal 2024 ancora non è chiaro. Ci sono alcune ipotesi sul tavolo del Governo e potrebbero esserci le prime novità già nelle prossime settimane. In attesa della legge di Bilancio di fine anno, che metterà nero su bianco tutte le modalità di pagamento.

Canone Rai 2024, ecco cosa potrebbe cambiare

Per il pagamento del Canone Rai, a partire dal 2024 potrebbero esserci importanti novità. Se ne sta parlando proprio in queste settimane e non è da escludere che già dopo l’estate si avranno notizie più specifiche in merito a quelle che saranno le modalità di pagamento del tributo già da gennaio dell’anno prossimo.

Secondo quanto emerso, in futuro il pagamento del canone potrebbe essere legato al possesso di device mobile come smartphone, tablet e PC. E non solo alle TV, visto che ormai sempre più persone si avvalgono dei programmi Rai tramite le piattaforme di streaming disponibili. Una pessima notizia che potrebbe aumentare il parco di cittadini obbligati a versare l’imposta.

Si parla però al tempo stesso di una possibile riduzione progressiva del Canone Rai stesso, a seconda della sua modulazione. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato di due possibili ipotesi per le modifiche delle modalità di pagamento. Stando alle sue parole, la scelta di mettere il canone in bolletta è stata “la modalità più semplice possibile di riscossione certa. Sfido chiunque però a dire cosa c’entra il canone tv con la bolletta energetica. La riflessione che dobbiamo fare è su come finanziare il servizio pubblico, e ci sono tanti modi per farlo. Come stanno dimostrando i Paesi che ci confinano“.

Staremo a vedere se si troveranno soluzioni alternative per arrivare un giorno addirittura a rimuovere definitivamente il Canone Rai. Immediata la reazione dell’opposizione, con il capogruppo PD Stefano Graziano che ha affermato: “Giorgetti ha confermato che il canone Rai resterà in bolletta, smentendo il collega di partito Salvini che ha detto che si sarebbe tolto. E dal 2025 cosa succederà?“.