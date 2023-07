Carlo Conti e sua moglie in uno scatto romantico: spunta la tenera frase

Carlo Conti è un presentatore adorato dal pubblico nostrano che ne apprezza il garbo. Ma cosa ha detto di così romantico alla moglie?

Fino a pochi giorni fa Carlo Conti è stato alla guida di Tale e Quale Show che è andato in onda in prima serata su RaiUno. Sul versante privato invece il vip ha rivolto una dolce frase alla consorte. Ma di cosa si tratta?

Carlo Conti è uno dei volti del mondo dello spettacolo nostrano. Ha iniziato il suo percorso lavorando nelle radio private fiorentine. In seguito è stato al timone di un programma per la Rai: Discoring. Nell’estate del 1996 è stato alla guida del varietà comico: Su le mani che ha portato a casa punte di 6 milioni di telespettatori.

Nel 1999 e nel 2000 ha condotto la cerimonia di assegnazione del David di Donatello. Tra il 2001 e il 2002, invece, ha presentato Domenica In.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale ha avuto un’importante storia d’amore con Roberta Morise. I due si erano conosciuti nel programma: I raccomandati. L’ex coppia è rimasta unita fino al 2011.

Successivamente la stella della Rai ha incontrato e sposato la donna della sua vita. Le nozze sono state celebrate nel 2012 ed è così che il personaggio televisivo ha chiuso definitivamente la sua carriera da Don Giovanni. E ora cosa le ha dedicato?

Carlo Conti, la dedica alla moglie

I fan vorrebbero conoscere tutto dei loro idoli, anche ciò che dicono in privato alle persone che amano. Naturalmente questo non è possibile, perché in questo modo non avrebbero più nemmeno un briciolo di intimità.

Carlo Conti ha un ottimo rapporto con i suoi ammiratori. Su Instagram ha ben 394 mila ammiratori e con loro ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme a Francesca Vaccaro.

I due sono sorridenti, sereni e felici seduti in un locale che si affaccia su Ponte Vecchio, a Firenze. Nella didascalia il vip ha scritto: “buon compleanno amore mio“.

Il conduttore ha ricevuto tanti like e manifestazioni di affetto da colleghi e utenti del web. Antonella Clerici ha postato un cuore seguito da “e ho detto tutto”.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ha scritto un semplice: “auguri”. Anche Bianca Atzei si è aggiunta al coro di convenevoli, stessa cosa per Leonardo Pieraccioni.

L’autore televisivo e il regista toscano sono amici di vecchia data, fin dagli anni Ottanta. A ogni modo dalla foto manca il figlio Matteo, chissà se era con i genitori.