L’unico modo per cancellare definitivamente la cronologia di Google: il trucco che non conoscevi

Vuoi cancellare definitivamente la cronologia di Google? Come fai di solito è sbagliato! Ecco il trucco che non conoscevi

La protezione dei propri dati personali quando si tratta di navigare in rete è fondamentale. È un tema sul quale si stanno concentrando anche le grandi aziende tech, con funzionalità sempre più specifiche e volte proprio a rendere il più sicuro possibile tutto il processo di navigazione degli utenti in rete.

Tra gli aspetti più semplici e che tutti ormai conoscono per potersi assicurare che la propria attività sul web non diventi di dominio pubblico, c’è quello di eliminare la cronologia di Google e quindi del motore di ricerca. Ma sapevate che probabilmente non la avete mai eliminata del tutto? C’è un processo che fanno tutti ma non è completo. Seguite questo trucco e scoprirete che fino ad ora avete sempre sbagliato.

Cronologia Google, con questo trucco la eliminerete in maniera definitiva

Volete eliminare la vostra cronologia di Google in maniera definitiva ma non sapete come fare? Allora siete nel posto giusto. C’è infatti un trucchetto che probabilmente ancora non conoscete e che vi renderà la vita molto più semplice e sicura. Seguendo questi veloci passaggi, sarete sicuri che nemmeno la singola traccia della vostra attività in rete rimanga salvata e visibile ad altre persone.

Molto probabilmente, con Google Chrome siete soliti fare tap sui tre puntini in alto a destra, aprire la voce Cronologia e poi scegliere Elimina Cronologia. Si tratta di un processo che va ad eliminare temporaneamente i dati che avete salvato, ma non in maniera definitiva. Esiste un trucchetto poco conosciuto che invece vi farà stare sicuri per sempre.

La prima cosa da fare è cliccare sui tre puntini in alto a destra e poi scorrere fino a Impostazioni. A questo punto scegliete la voce Gestisci account Google e poi, nella parte a sinistra dello schermo, selezionate Dati e privacy. All’interno di questa sezione troverete una serie di voci. Scorrete in basso fino a quando vi ritroverete davanti Attività web e app.

Ora non vi resta che selezionare Google e, come potrete vedere, la cronologia è ancora salvata e ci sono tutte le attività che avete svolto registrate. Cliccate su Elimina cronologia e scegliete se cancellare quella di oggi, tutta o indicare un intervallo di tempo personalizzato. Infine selezionate il motore di ricerca o altri servizi di Google per i quali non volete lasciar traccia e il gioco è fatto.