Basta distrazioni sui messaggi importanti per i gruppi di WhatsApp: la nuova funzione

Occhio alla nuova funzione WhatsApp dall’incredibile utilità: c’entrano i gruppi e i messaggi importanti, ecco cosa c’è da sapere.

WhatsApp continua a lavorare intensamente e senza sosta, tramite l’impegno del team di sviluppo, per confermarsi sempre più quale punto di riferimento assoluto nel campo della messaggistica istantanea. È un successo davvero importante, infatti, quello che si lega alla piattaforma, visti i tantissimi utenti in giro per il modo che quotidianamente entrano nell’app per scambiare contenuti, file e ovviamente messaggi.

Fra le ragioni della popolarità e dal larghissimo utilizzo dell’app ‘verde’ c’è proprio il lavoro del gruppo di sviluppatori, che di volta in volta propone modifiche alle funzioni già presenti o novità che vanno ad arricchire l’esperienza d’uso. Gli elementi da conoscere, in questa occasione, hanno a che fare con un aggiornamento presentato per iOS, con numero di build 23.25.79. Più nel dettaglio, si tratta anzitutto di un elemento prezioso per i gruppi ed i messaggi importanti, che tornerà molto utile agli utenti.

Ma attenzione, perché questa non è la sola novità da scoprire! Tra queste, infatti, viene lanciata dalla piattaforma anche una funzionalità che permette di controllare lo stato della connessione nel corso della videochiamata, e che prevede di fare una lunga pressione sul riquadro affinché si possa subito rivedere un feedback in tempo reale a proposito della qualità della videocall.

WhatsApp, le novità da conoscere: fissare i messaggi nelle chat dei gruppi (e non solo): cosa cambia con l’ultimo aggiornamento

Tanti, dunque, gli aspetti interessanti e da approfondire che si legano alle novità WhatsApp, proprio come nel caso del feedback a proposito della qualità delle videochiamate. Come detto, però, le novità sono diverse e una di queste riguarda i messaggi appuntati ed i gruppi. Come spiega WABetaInfo, nella versione beta per iOS 23.23.1.73 si era notata l’implementazione di una funzionalità per permettere di fissare i messaggi all’interno di chat e gruppi.

Di recente la piattaforma ha rilasciato l’aggiornamento 23.25.79 per iOS e, in virtù del changelog ufficiale, si è scoperto che WhatsApp sta rendendo disponibile tale feature. La funzionalità in questione dà modo all’utenza di fissare i messaggi nelle chat dei gruppi, e in buona sostanza si ha la possibilità di gestire e controllare la durata del tempo in cui questi restano evidenziati. Le opzioni sono ben tre e si distinguono in 24 ore, 7 giorni e 30 giorni.

Ad ogni modo, a prescindere dalla durata impostata, ci sarà comunque possibilità di rimuovere un messaggio fissato anche prima che questa giunga a scadenza. Ultima novità da conoscere riguarda un altro strumento a disposizione degli utenti, ossia l’invio dei messaggi vocali con l’opzione “Visualizza una volta“. Con tale funzione attiva, cresce ulteriormente il livello di privacy, visto che il vocale potrà essere aperto ed ascoltato soltanto una volta. Le novità si legano all’ultimo aggiornamento per l’utenza iOS disponibile sull’App Store. È possibile, per chi non potesse ancora usufruire, che possano volerci alcune settimane.