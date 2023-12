Bonus figli nuovo fino a 1000 euro: novità da cogliere al volo

Le famiglie fanno sempre più fatica a permettersi gli studi dei figli: fortunatamente lo Stato le aiuta economicamente con nuovi bonus e incentivi.

Per incentivare i giovani e le loro famiglie ad investire negli studi il Governo Renzi nel 2016 aveva introdotto il Bonus Cultura 18 App, destinando ai diciottenni una somma di 500 euro da spendere per gli acquisti di beni e servizi legati, per l’appunto, alla cultura (libri, ingressi ai musei, biglietti per cinema, teatri e concerti).

Era possibile usufruire del bonus tramite la piattaforma 18app. Era un modo per invogliare i ragazzi a investire in cultura e nella loro personale formazione. L’incentivo è stato un fondamentale strumento di promozione culturale per le fasce più giovani della popolazione.

Adesso però il Bonus Cultura 18 App non sarà più offerto dal nuovo esecutivo. Una volta esauriti i 230 milioni di euro messi a bilancio dal Governo di Mario Draghi, il fondo non sarà rifinanziato. Una decisione confermata anche dal Ministero della Cultura: chi non ha beneficiato dell’incentivo o è nato verso la fine dell’anno non avrà modo di accedere a questa opportunità.

Bonus figli fino a 1000 euro: ecco le novità in arrivo nel 2024

Questo non vuol dire però che il Governo Meloni abbia deciso di lasciare privi di supporto i giovani desiderosi di acculturarsi. Ci sono diverse novità in arrivo nel 2024 sotto questo fronte e che potrebbero, informa orizzontescuola.it, portare in dote ai giovani e alle loro famiglie 1.000 euro da investire in cultura.

Ecco quali saranno le nuove iniziative governative a sostegno della diffusione della cultura in campo giovanile:

Carta Cultura Giovani. È destinata ai figli diciottenni di famiglie con ISEE non superiore a 35 mila euro. Si tratta di una misura ispirata a criteri di equità sociale, visto che si concentra sulla condizione economica della famiglia. Carta del Merito. In questo caso invece il Governo mira a premiare il merito, senza limiti di reddito, per gli studenti che all’esame di maturità hanno ottenuto 100 o 100 e lode entro l’anno del compimento del diciannovesimo compleanno. Carta dei Libri. Anche questa misura si basa sull’ISEE. In particolare è riservata alle famiglie in cui è inferiore ai 15 mila euro, in modo da promuovere l’accesso alla lettura e alla cultura.

Le tre nuove carte andranno a sostituire l’ormai archiviato Bonus Cultura 18 App, indirizzando le risorse statali verso chi ne ha più bisogno e promuovendo al tempo stesso il merito.