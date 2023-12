Maria Esposito, dopo Mare Fuori sbarca a Hollywood? Lei rompe il silenzio

Maria Esposito sbarca a Hollywood? L’attrice ha deciso di rompere il silenzio nel corso di un’intervista in cui ha parlato dei suoi impegni attuali e progetti futuri. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Maria Esposito è una delle attrici rivelazione degli ultimi anni. Richiestissima da registi a sceneggiatori, dovremmo attendere il prossimo anno per vederla nella nuova stagione di Mare Fuori. La giovane infatti ha ottenuto la popolarità grazie a Rosa Ricci, personaggio che interpreta all’interno della fiction di successo in onda su Rai2. E pensare che all’inizio non voleva neanche fare il provino per quel ruolo, poi per fortuna è stata convinta dalla sua agente e da quel momento la sua vita si è legata indissolubilmente alla serie.

Sarà infatti impegnata nei prossimi giorni a teatro con Mare Fuori il Musical per la regia di Alessandro Siani e le musiche di Andrea Sannino. Nel cast sono presenti anche altri attori della fiction, come Giuseppe Pirozzi, Enrico Tijani, Antonio D’Aquino, ed ex allievi della scuola di Amici (tra cui il vincitore della scorsa edizione, il ballerino di latino Mattia Zenzola, Paky, e la cantante Giulia Molino). Il musical girerà l’Italia e farà la prima tappa a Napoli.

Maria Esposito e il suo futuro, andrà a Hollywood?

Ma chi è Maria Esposito? La giovane nasce a novembre del 2003 e proprio un mesetto fa ha organizzato una mega festa per i suoi 20 anni. Da sempre il suo sogno è stato quello di fare l’attrice e ha lavorato in alcuni negozi di estetica coltivando parallelamente la sua passione per la recitazione. Dopo essere stata scartata al provino dell’Amica Geniale, è arrivata l’opportunità di entrare a fare parte di Mare Fuori.

Da quel momento la sua vita è cambiata, basti pensare che su instagram è seguita da ben 1,1 milioni di follower. Maria Esposito è anche diventata la testimonial di diverse marche di abbigliamento e brand importanti. In un’intervista alla rivista Cosmopolitan, ha deciso di raccontarsi parlando delle sue origini e del suo futuro. L’attrice ha rivelato di avere in camera un poster, quello del film Ieri, oggi, domani con Sophia Loren che si toglie la calza.

Anni fa era anche soprannominata la Loren dei Quartieri e la giornalista le ha chiesto se in futuro si vede lontana da Napoli, per recarsi a Hollywood proprio come ha fatto la Loren. La sua risposta non si è fatta attendere: “Si, penso lo farò ma senza dimenticare le mie radici, alla fine so che tornerò sempre a casa“.