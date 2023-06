Apple ci ha ingannato per anni: altro che sicurezza, l’app non serve a nulla

Che cosa penseresti se ti dicessimo che Apple in questi anni ci ha sempre ingannato? Non riuscirai a credere a quello che stiamo per dirti.

Apple è senza dubbi uno dei nostri brand preferiti quando si parla di tecnologia. iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e chi più ne ha più ne metta. Sono in pochissimi a non possedere almeno uno di questi dispositivi. Ma che cosa penseresti se ti dicessimo che in tutti questi anni Apple ci ha sempre ingannato?

Forse stenterai a crederci, eppure è proprio così. Cerchiamo di capire meglio di che cosa stiamo parlando. Quando scoprirai ciò che stiamo per dirti resterai di sicuro a bocca aperta.

Molto probabilmente anche tu fino ad oggi hai sempre pensato che quest’app fosse utilissima. In realtà non serve a nulla. Riesci a immaginare a che cosa ci stiamo riferendo? Scopriamolo subito.

Apple ci ha ingannato per anni: quest’app non serve a nulla

Altroché sicurezza: per tutti questi anni Apple ci ha sempre ingannato. Di sicuro se possiedi o se hai avuto almeno un dispositivo appartenente a questo noto brand anche tu conosci l’applicazione di cui vogliamo parlarti oggi. Tutti te l’hanno sempre spacciata per un’app finalizzata a salvaguardare la tua sicurezza e la tua privacy, ma in realtà le cose non stanno proprio così.

Stiamo parlando di ‘Find My’, un’applicazione che dovrebbe garantire la sicurezza del nostro device in caso di furto o di smarrimento, eppure alcuni esperti di informatica si sono chiesti a che cosa serva effettivamente sapere dove si trova il proprio iPhone o il proprio Mac qualora qualcuno ce lo avesse rubato.

A livello teorico questa funzione sembrerebbe avere dei notevoli vantaggi. I dispositivi Apple tramite la localizzazione GPS offrono di fatto la possibilità di far sapere al possessore dove questi si trovano in tempo reale. Non bisogna, inoltre, dimenticare che con gli ultimi aggiornamenti Apple ha reso possibile il rintracciamento anche a dispositivo spento.

Tuttavia, per ora, nella maggior parte dei casi per far perdere le tracce di un dispositivo Apple resta comunque possibile spegnerlo. L’azione che un ladro compierebbe immediatamente. L’unica utilità dell’app ‘Find My’ in questo caso sarebbe quella di disattivare il dispositivo, in modo tale da non far finire i propri dati e i propri contenuti nelle mani di qualche malintenzionato. E tu che cosa ne pensi? Sei d’accordo con noi o trovi questa applicazione utile?