Attenzione ai borseggiatori: sapete in quali città il vostro portafogli è maggiormente a rischio?

Soprattutto nelle grandi città europee, bisogna stare attenti ai borseggiatori e non mancano le testimonianze: ecco le città più a rischio

Stiamo per entrare ufficialmente nella stagione estiva e la voglia di partire è aumentata notevolmente già da qualche settimana. C’è chi ha già deciso da tempo il luogo delle proprie vacanze, altri invece magari devono ancora prenotare. Una cosa è certa: a prescindere dal posto in cui si va, è fondamentale concentrarsi prima di tutto sulla nostra sicurezza e su quella delle eventuali persone che viaggiano insieme a noi.

In tal senso, uno dei pericoli più grandi (specialmente per quanto concerne le grandi città) sono i famigerati borseggiatori, i quali spesso e volentieri approfittano del disorientamento dei turisti per impossessarsi dei loro oggetti preziosi. Su ‘Reddit.com’ si legge, ad esempio, una storia molto significativa proveniente dalla Francia, in particolare Lione.

Entrando più nello specifico, una coppia di coniugi è stata quasi derubata da un gruppo di adolescenti. L’accaduto viene raccontato dalla donna, che sottolinea come lei e il marito non si aspettassero che Lione fosse una città pericolosa sul fronte borseggiatori. Il tentativo di furto è avvenuto alla stazione del tram Lyon Part Dieu (T1). Il marito era in fila per acquistare un biglietto del tram presso la biglietteria automatica, ma la coppia non aveva monete in euro.

Di conseguenza, l’uomo ha utilizzato la sua carta di credito, tirando fuori il portafogli. I ladri sapevano che tale oggetto era custodito nel marsupio che l’uomo portava davanti al petto. Una volta giunto il tram, tre ragazze hanno bloccato l’accesso ai due sposi e una di loro, probabilmente ‘incaricata’ di distrarre la donna, continuava a ripeterle “mi dispiace, mi dispiace”.

Un segnale evidente di come ci fosse qualcosa che non andava. Le altre due ragazze, invece, non smettevano di spingere i bagagli del marito fuori dalla porta del tram. Dopodiché, la donna si è accorta che una delle ragazze aveva già il portafogli del marito sotto la giacca, ma è riuscita prontamente ad afferrarlo. Alla fine gli adolescenti (c’era pure un ragazzo) si sono arresi e sono scappati via.

Borseggiatori, ecco le città europee più a rischio

Questa brutta esperienza fa sicuramente riflettere. Ma quali sono le città in cui il livello di attenzione deve alzarsi notevolmente? Esiste una top ten stilata in base al TripAdvisor (il sito online di viaggi più grande al mondo) PickPocket index, che può aiutarci ad avere un quadro più chiaro sul pericolo borseggiatori.

Il primo posto se lo è aggiudicato Barcellona. In particolare Las Ramblas, ossia la famosissima passeggiata nel centro della città, e il noto mercato delle pulci della ‘Boqueria’. Seguono i posti vicino ai siti storici di Roma. Al terzo posto abbiamo la Ville Lumiere e la metropolitana di Parigi. Di nuovo Spagna in quarta posizione, ossia Madrid con El Rastro (mercato delle pulci), la metropolitana e pure i musei.

Occhio anche ai monumenti storici di Atene, in quinta posizione. Poi al sesto posto abbiamo Praga, specialmente il ponte San Carlo. Settima in classifica, invece, Costa Blanca, in provincia di Alicante. Siate vigili, soprattutto, sulle spiagge e nei locali della movida. Si prosegue con Lisbona (metropolitana) e Tenerife (spiagge). Infine, al decimo posto c’è Londra (Big Ben e Trafalgar Square). Insomma, mai abbassare la guardia.