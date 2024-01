Annuncio storico di TikTok, come accedere alla sua nuova sezione nascosta

È giunto un annuncio storico da parte di TikTok. Sarà presto possibile accedere ad una nuova sezione nascosta molto interessante: di seguito, tutti i dettagli.

TikTok vuole spingere il piede sull’acceleratore anche in questo 2024 e ha già in serbo tantissime novità che potrebbero venire lanciate all’interno della piattaforma nel corso dei prossimi mesi. L’idea è di rendere il software di ByteDance un’ecosistema sempre più completo, così che gli utenti possano avere tutto ciò di cui hanno bisogno a propria disposizione. Senza la necessità di cambiare applicazione.

Ed è proprio in questo senso che si stanno muovendo i piani della società cinese, che proprio di recente ha fatto un annuncio che sa di storico. Presto sarà possibile per tutti accedere ad una nuova sezione nascosta, che includerà alcuni strumenti utilissimi e che mai si erano visti prima sul social network. E siamo sicuri che saprà sin da subito ottenere il successo pronosticato, per un altro colpo messo a segno da ByteDance.

Arriva l’annuncio di TikTok: come sarà la nuova sezione nascosta

Con un annuncio ufficiale, TikTok ha presentato la sua nuova sezione nascosta che presto entrerà a far parte del social network. Il tutto sarà reso disponibile grazie ad un’interessante partnership con un altro brand americano, con l’obiettivo di fornire sempre più servizi e vantaggi a coloro che hanno un account attivo sulla piattaforma di ByteDance.

L’altro grande protagonista di questo progetto è Peloton, un marchio americano legato al mondo del fitness. Secondo quanto emerso, per la prima volta nella sua storia quest’ultimo potrà produrre dei contenuti social personalizzati per un partner, al di fuori della propria rete. Verrà creato un hub co-branded, disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.

Ci saranno poi lezioni dal vivo selezionate, con una serie di istruttori originali. E non mancheranno le collaborazioni di celebrità, accessibili cercando l’hashtag #TikTokFitness. Questo progetto andrà a consolidare gli enormi sforzi svolti negli ultimi anni per unire il benessere fisico a quello che è il principale utilizzo della piattaforma. Già oggi ci sono migliaia di comunità dedicate, da #runnersoftiktok a #thefitnessjourney.

Molto probabilmente non si tratterà di un servizio gratuito quello nato dalla collaborazione tra ByteDance e Peloton. Non sono però stati forniti ancora i dettagli finanziari in merito all’accordo e i prezzi per poter accedere ai contenuti esclusivi che verranno prodotti solo per TikTok. Se ne riparlerà nelle prossime settimane.