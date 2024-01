Attenti a questi segnali: se state insieme da poco, non portano a nulla di buono

Se ti riconosci in alcuni di questi segnali presta molta attenzione: potrebbe significare che non vuole una relazione seria.

Quando si inizia a frequentare una persona si pensa ovviamente in positivo, credendo che tutto possa andare al meglio e che si possa dare vita ad una relazione seria. Tuttavia, non è sempre così, visto che alcune persone non sono davvero pronte per cominciare un rapporto del genere, anche se non lo ammettono direttamente.

Durante una frequentazione infatti si ha la possibilità di conoscere solamente gli aspetti più superficiali di una persona, visto che tutto ciò che si trova più in profondità si rivela solamente con il tempo e quando si raggiunge un certo tipo di rapporto.

Anche per questo è difficile riuscire a capire quando qualcuno abbia delle intenzioni veramente serie oppure no. Per comprendere come potrebbero andare a finire le cose, ci sono alcuni segnali che non vanno assolutamente ignorati e che danno la possibilità di interpretare i comportamenti dell’altro. Nel caso in cui ci si riconoscesse in questi segnali bisogna avere un occhio di riguardo, poiché è facile che il rapporto sia destinato a finire e anche abbastanza in fretta.

4 segnali che non vanno sottovalutati: bisogna prestare la massima attenzione

Non vuole definire il rapporto. In genere quando si inizia una relazione seria non c’è nulla di male nel dirsi fidanzati, ma se non vuole dare una definizione al vostro rapporto significa che desidera rimanere un po’ più lontano e non entrare completamente all’interno della relazione;