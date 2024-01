Tre segni zodiacali che amano i contrasti e i litigi: trovano sempre un pretesto

Inutile negarlo: questi tre segni zodiacali sono sempre in mezzo alle discussioni e ai litigi, sono dei veri attaccabrighe!

Nelle discussioni sei sempre in mezzo come il prezzemolo? Non riesci proprio a fare a meno di litigare con chi non la pensa come te? Spesso trovi un pretesto per cominciare a battibeccare? Forse nessuno te l’ha mai detto prima, ma potrebbe essere colpa del tuo segno zodiacale.

Se da un lato infatti alcuni segni sono miti, pacati ed amano mettere una buona parola all’interno dei litigi per far riappacificare sempre tutti, dall’altro ce sono alcuni che sono rissosi ed attaccabrighe. Inutile cercare di cambiarli, loro saranno sempre in mezzo alle discussioni e troveranno ogni volta un buon motivo per generare dei contrasti. Vediamo subito di chi stiamo parlando.

Tre segni zodiacali che amano i contrasti e i litigi: sono dei veri attaccabrighe

Forse potrà stupirti, ma questi tre segni trovano sempre un pretesto per litigare. Non solo mettono becco nelle discussioni che li riguardano, ma creano anche dissapori fra gli altri. Insomma, per loro ogni scusa è buona per entrare in contrasto con chi li circonda. Riesci ad immaginare di chi stiamo parlando? Scoprilo subito così da non farti trovare impreparato.

Ebbene, dove c’è discordia c’è anche l’Ariete. Il suo carattere forte e determinato lo porta a dire sempre ciò che pensa. Di conseguenza non è raro che finisca per litigare con chi invece ha un’opinione completamente diversa. Questo segno è inoltre molto focoso, pertanto si scalda altrettanto facilmente e vuole avere l’ultima parola in ogni confronto.

Discorso analogo per i Gemelli. Per quanto essi amino stare in compagnia e conoscere persone nuove, capita spesso che finiscano con il litigare con coloro che hanno una visione del mondo differente rispetto alla loro. Inutile negarlo, vogliono sempre avere ragione e tendono a non ascoltare gli altri a causa della loro indole profondamente provocatoria.

A completare questo quadro troviamo infine il segno dello Scorpione. Il suo animo intenso e sentimentale si infiamma facilmente. In particolare, i nati del segno perdono il controllo di fronte alle ingiustizie. Per loro la migliore arma di difesa è l’attacco.

E tu, che cosa ne pensi? Ti sei riconosciuto in queste descrizioni? Adesso che sei a conoscenza di quali sono i segni più attaccabrighe di tutti starai sicuramente più attento a come ti rapporti con loro. Se, invece, hai scoperto di essere proprio tu il più litigioso della compagnia potrai cercare di migliorare questo aspetto del tuo carattere.