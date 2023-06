Android e WearOS, belle notizie per gli utenti: in arrivo 7 novità strabilianti

Ottime notizie per Android e WearOS, ci sono ben 7 feature strabilianti che a breve arriveranno per tutti gli utenti. Di cosa si tratta

Android è il sistema operativo più diffuso al mondo per smartphone. In particolare per via dei tanti marchi che lo supportano, ben superiore rispetto all’acerrimo nemico iOS che è esclusiva di iPhone. Negli ultimi anni, Google e il suo team di sviluppatori si sono concentrati in maniera massiccia proprio sui software per telefoni, con funzionalità uniche e pensate ad hoc per le esigenze dei consumatori.

Oltre che sui dispositivi mobili, Big G si è concentrata anche su un altro tipo di mercato: quello degli smartwatch. In particolare, il software WearOS è ad oggi uno dei più avanzati ed utilizzati in assoluto. Proprio in tal senso, nelle ultime ore è giunta la notizia che Google sta lavorando a 7 nuove feature a dir poco uniche e strabilianti. Ecco di cosa si tratta e quando verranno rilasciate a livello globale.

Android e WearOS, ecco le 7 novità in arrivo per tutti

Ci sono ottime notizie per tutti i possessori di Device con Android e WearOS. Pare che Google sia in procinto di lanciare ben 7 nuove funzionalità che si riveleranno sicuramente utili e che andranno a migliorare l’intera esperienza d’uso già dalle prime battute.