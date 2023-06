Tumore alla gola: se provi queste sensazioni o sintomi corri dal medico e ti salvi la vita

Ci sono diverse cause che possono provocare un tumore di questo tipo. Ecco come riconoscere i suoi sintomi

Il tumore alla gola è un tipo di cancro non particolarmente diffuso che aggredisce laringe, faringe e tonsille.

Si tratta di un tumore che, in base a dati recenti, colpisce, in linea generale, persone oltre i 60 anni, in particolare gli uomini. Come per molti altri tipi di cancro, anche di questo non c’è chiarezza sulle reali cause.

Tuttavia, ci sono dei fattori di rischio, a partire dalla questione genetica, fino ad arrivare ad altri tipi di fattori, prevalentemente esterni. Stiamo parlando di eccessi nel consumo di alcol, tabacco, oppure papilloma virus, o ancora una dieta in cui non si mangiano frutta e ortaggi.

Oppure, l’età che avanza. A rischiare di essere colpiti da questo tumore sono anche quei lavoratori che nel tempo, hanno avuto contatti con sostanze tossiche, in fabbrica o comunque nelle industrie.

Esistono, inoltre, 4 stadi della suddetta malattia, di cui un primo stadio è la neoplasia ridotta e anche metastasi che sono molto poco diffuse. Il secondo stadio è caratterizzato da maggiore estensione del cancro in un punto più definito. Il terzo stadio, potrebbe mostrare metastasi estese in altri parti del corpo, oppure in tutta la laringe.

E infine, l’ultimo stadio, sono metastasi che si sono allargate anche in altre aree dell’organismo.

Tumore alla gola: quali sono i sintomi

Inizialmente, i sintomi di questo tumore, sono in realtà molto comuni. Si può manifestare mal di gola, seguito anche da raucedine e problemi di deglutizione.

Possono anche mostrarsi strani dolori alle orecchie, perdita di chili, linfonodi ingrossati. Se questi sintomi dovessero persistere per oltre 15 giorni, sarebbe opportuno recarsi da un medico per una visita approfondita.

Gli specialisti si occuperanno di eseguire tutti i controlli del caso, a partire da biopsia, endoscopia, laringoscopia ecc. Le terapie di contrasto a questa malattia sono conseguenti a una visita specialista.

Il medico, infatti, dovrà comprendere qual è la cura più adatta in base allo stadio del cancro, quanto è grande la parte affetta da tumore, e anche le condizioni di salute, in linea generale, del paziente.

In genere, comunque, le terapie che sono maggiormente sfruttate sono radioterapia, chemioterapia, laringectomia, faringectomia, immunoterapia.