Amazon, smetti di comprare i prodotti con questa procedura: lo fanno in molti e beccano la fregatura

Su Amazon devi smettere di comprare i prodotti con questa procedura. Sono sempre di più coloro che lo fanno: attenzione alla fregatura.

Ormai fare acquisti su Amazon è diventato un must per tutti gli amanti dello shopping. Nonostante sia tra i siti più sicuri bisogna fare molta attenzione alle procedure utilizzate. Sono sempre di più gli utenti che finiscono per beccarsi la fregatura. Dovrai fare molta attenzione: cosa bisogna evitare assolutamente.

Comprare dei prodotti su Amazon ad oggi è comune tra la popolazione mondiale. Infatti sono numerosi i vantaggi per gli utenti, specialmente per gli abbonati al programma Prime. Infatti questi non solo potranno usufruire della spedizione gratuita, ma il pacco verrà consegnato anche dopo appena un giorno. Nonostante la piattaforma sia popolarissima, sono in tanti che ancora oggi cadono in vari tranelli. Sono ancora tantissime le persone che preferiscono non comprare dal sito di e-commerce più famoso al mondo.

Alcuni utenti non vogliono dipendere esclusivamente da una piattaforma, volendo quindi variare su altri siti e non seguire acquisti standardizzati. Altri invece ne fanno una questione di morale, denunciando l’impatto che il servizio Amazon ha sull’ambiente. Infatti il crescente volume di consegne e imballaggi associati agli acquisti online può avere un impatto significativo sull’ambiente. L’uso e lo smaltimento di materiali come plastica e cartone possono contribuire alla produzione di rifiuti e all’inquinamento. Adesso però spunta un tranello che sta colpendo gli utenti, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Amazon, devi smettere di comprare i prodotti in questa maniera: cosa bisogna evitare

Le recensioni online sono importanti quando si deve acquistare un prodotto per verificare la veridicità dello stesso. Inoltre negli ultimi anni è spuntato un ulteriore problema sulla piattaforma di e-commerce vale a dire i venditori che ricorrono a pratiche disoneste come può essere l’acquisto di recensioni false. In particolare su Amazon queste possono avere un impatto significativo, visto che più recensioni positive ci sono, più il cliente sarà determinato ad acquistare un determinato prodotto.

Questo tipo di recensioni fasulle possono essere scritte in vari modi. Alcune di queste possono essere riconosciute grazie a errori grammaticali o di sintassi, che appunto vanno a suggerire che il recensore non parli la lingua in cui ha scritto. Altre invece possono risultare eccessivamente entusiastiche o critiche, suggerendo che il recensore potrebbe avere un interesse per quanto riguarda il successo di un prodotto sul mercato. Fortunatamente in rete esistono diversi metodi per riconoscere questi raggiri.

Il più famoso tra questi è sicuramente Reviewmeta. Stiamo parlando di un portale che analizza tutte le recensioni di un prodotto, andando quindi a vedere quante di queste sono effettivamente utili. Inoltre un altro trucco è quello di esaminare la cronologia, vedendo il tempo in cui sono distribuite le recensioni. Se vedete una recensione sospetta, è importante segnalare con Amazon che potrebbe verificare e successivamente bloccare i venditori. Segnalare una recensione inoltre aiuta anche a proteggere gli acquirenti, mantenendo l’integrità del sistema di Amazon.