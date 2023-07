Vuoi salvare il pianeta? Ecco i 10 libri che devi assolutamente leggere

Per salvare il pianeta non sono necessarie azioni eroiche, anzi, l’importante è cominciare a prendere coscienza, e possiamo farlo anche coi libri.

I cambiamenti avvengono a piccoli passi e ciò vale anche per aiutare a ripulire o a mantenere sano il nostro ambiente. Anche la lettura può essere un fattore importantissimo per arrivare ai risultati sperati.

Il concetto di “salvare il pianeta” è molto ampio e potremmo spaventarci all’idea di dover cambiare vita improvvisamente. In realtà, a volte basta davvero molto poco per innescare un circolo virtuoso che, giorno dopo giorno, può rivoluzionare in positivo la realtà esistente.

È innegabile che ormai siamo arrivati ad un punto in cui non si può più far finta di niente. La Natura è forte e resiliente ma ci sono alcuni equilibri delicatissimi che vanno protetti. Possiamo cambiare, in qualsiasi momento della nostra vita, e in più possiamo fin da giovani imparare a difendere la nostra unica e inimitabile Terra.

Proprio a questo proposito siamo a consigliare alcune letture per ragazzi, e anche un paio per gli adulti. Anche leggere un libro potrà fare molto.

10 libri da leggere assolutamente, per salvare il Pianeta e imparare lezioni preziose

Leggere un bel libro è un’esperienza formativa insostituibile, sebbene oggi possiamo trovare tutte le informazioni anche sui dispositivi tecnologici.

Concedersi una pausa, però, non può che fare bene, e allora potremmo cogliere l’occasione delle vacanze estive per scoprire uno dei tanti libri recenti, che ci faranno vivere un’emozione ma che ci daranno anche l’input giusto per contribuire attivamente a migliorare e salvare il mondo.

Cominciamo coi titoli dei libri per ragazzi:

70 MISSIONI ANTI CAMBIAMENTO CLIMATICO – Di Martin Dorey. Si tratta di u libro interessante ma soprattutto che contiene 70 missioni da fare concretamente, all’insegna del divertimento e dell’utilità.

Si tratta di u libro interessante ma soprattutto che contiene 70 missioni da fare concretamente, all’insegna del divertimento e dell’utilità. TIMOTHY TOP: LA RIVOLUZIONE SOTTOSOPRA – Di Gud. Una storia che insegna che a volte è necessario non mollare per far capire agli altri qual è la giusta strada da percorrere.

Una storia che insegna che a volte è necessario non mollare per far capire agli altri qual è la giusta strada da percorrere. QUANTE SCOSSE QUESTA TERRA – Di Robin Jacobs. Una lezione che ci insegna a rispettare la Natura perché se si ribella sono guai.

Una lezione che ci insegna a rispettare la Natura perché se si ribella sono guai. LE DISAVVENTURE DELLA FAMIGLIA ZERO RIFIUTI – Di Bénédicte Moret. Cambiare abitudini può essere difficile, ma con tanta pazienza e una buona dose di ironia chiunque può riuscirci.

Cambiare abitudini può essere difficile, ma con tanta pazienza e una buona dose di ironia chiunque può riuscirci. 50 COSE DA FARE PER SALVARE LA TERRA – Di The Earth Works Group. Anche questo libro insegna a fare esperimenti e pratiche utili a salvaguardare il Pianeta.

Anche questo libro insegna a fare esperimenti e pratiche utili a salvaguardare il Pianeta. PALME AL POLO NORD – Di Marc ter Horst. Un interessante viaggio nel passato per capire i cambiamenti climatici e quali soluzioni possiamo adottare.

Un interessante viaggio nel passato per capire i cambiamenti climatici e quali soluzioni possiamo adottare. UN PIANETA PIENO DI PLASTICA – Di Neal Layton. In questo libro si sottolinea la disastrosa situazione dell’inquinamento e si dà molti suggerimenti per contrastarla.

In questo libro si sottolinea la disastrosa situazione dell’inquinamento e si dà molti suggerimenti per contrastarla. LA BIODIVERSITA’ A PICCOLI PASSI – Di Catherine Stern. Per i ragazzi più curiosi e desiderosi di conoscere la meraviglia della vita terrestre.

Infine, per i più grandi, due libri entrambi di JONATHAN SAFRAN FOER: POSSIAMO SALVARE IL MONDO, PRIMA DI CENA e SE NIENTE IMPORTA (Perché mangiamo gli animali?), due testi poetici, forti e che innescano inevitabilmente profonde riflessioni. Il cambiamento, probabilmente, arriverà poi da sé.